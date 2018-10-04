Німеччина продовжує підтримку жертв нацизму в Україні

Висадка дерев, встановлення лав у парку і конференція активістів партнерської благодійної організації "Турбота про літніх в Україні" - так відзначили в Києві 10-ту річницю гуманітарної програми "Місце зустрічі: Діалог!", що її реалізує німецький Фонд "Пам’ять, відповідальність і майбутнє". Керівниця гуманітарного відділу Фонду Ельке Браун сказала в інтерв'ю DW, що ідея такого відзначення належить українським партнерам, які залучили до заходу волонтерів та українських жертв нацизму. "В кожному іншому місті України ці люди придумали свою акцію. В деяких містах відбулися фестивалі, в інших - флешмоби із запуску в небо повітряних кульок!, - сказала Браун.

За її словами, за 10 років діяльності програми "Місце зустрічі: Діалог!" німецький Фонд "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" витратив на проекти з допомоги літнім жертвам нацизму близько 3 мільйонів євро. Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, 2014 року в державі було майже 487 тисяч людей, які вважали себе жертвами нацизму. Саме на них скерована діяльність цієї програми німецького Фонду з організації для них мистецьких заходів, створення умов для міжособового спілкування та надання соціальних послуг.

В центрі уваги - долі людей

Валентина Корнелюк

Валентина Корнелюк потрапила до нацистського концтабору ще немовлям, разом зі своєю матір'ю. Після повернення в Україну, її родина переслідувалася комуністичним режимом Радянського Союзу, який вважав таких людей неблагонадійними. "Тепер завдяки допомозі німецького Фонду я можу безкоштовно отримувати деякі медичні послуги. Кілька разів для нас були організовані екскурсії в Чернігів та по Київщині", - сказала Корнелюк.

Інша жертва нацизму, Надія Слєсарєва, розповіла, що вона походить з родини репресованих радянською владою, якій довелося пережити ще й нацистську окупацію, перебування в німецьких концтаборах та вижити в бомбардуваннях Німеччини союзними військами. Зараз вона є однією з активісток всеукраїнської організації "Турбота про літніх в Україні", яка співпрацює з німецьким Фондом Фонд "Пам’ять, відповідальність і майбутнє". "Через фінансову та організаційну допомогу Фонду, нам надається можливість стати людьми знову. Ми можемо ходити в театри, виступати з оповідями про своє життя перед школярами, допомагати немічним санітарними матеріалами та надавати їм бодай деякі продуктові набори", - сказала Слєсарєва.

Надія Слєсарєва

Її дочка Людмила, яка працює волонтером в програмі з допомоги літнім жертвам нацизму, розповіла DW, що разом зі своїми колегами вони намагаються охопити турботою ще й тих людей, які проживають у важкодоступних регіонах сільської місцевості. "Ми їм постачаємо різноманітні необхідні речі. Але найбільше їм потрібне просте людське

спілкування. Вони надзвичайно надихаються тим, що нарешті безпечно можуть розповісти історії своїх життів і бути почутими", - розповіла Людмила.

Допомоги літнім людям буде більше

Німецький Фонд "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" від 2000-го до 2007 року здійснив виплати грошових компенсацій колишнім в'язням нацистських концтаборів та іншим категоріям жертв нацизму. Впродовж останніх років Фонд не припиняв своєї діяльності в Україні. Але тепер він надає не грошову допомогу, а підтримує цілу низку власних проектів і проектів партнерських організацій з допомоги літнім людям з числа жертв нацизму.

Ельке Браун зазначила, що Фонд як власним коштом, так і за зібрані пожертви небайдужих німців розширює свою діяльність в цілій

Ельке Браун координує проекти фонду "Пам'ять, відповідальність, майбутнє" в Україні

низці держав. "Ми зараз діємо в трьох напрямах - заняття з історії, виступи за права людини і захист інтересів колишніх жертв нацизму",- каже Браун. За її словами, гуманітарна діяльність Фонду залишатиметься важливою, доки житимуть колишні жертви нацизму. З огляду на складний економічний стан українців, Браун вважає Україну дуже важливою для діяльності гуманітарних місій Фонду. Наступного року вона анонсувала виділення ще більших коштів для таких проектів в Україні.