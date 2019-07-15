Німеччина прийматиме Євробаскет-2021

Німеччина вперше з 1993 року стане господаркою фінального етапу чемпіонату Європи з баскетболу. Матчі групового етапу пройдуть також в Чехії, Грузії та Італії.
Матчі фінального етапу чемпіонату Європи з баскетболу (Євробаскет-2 021) вперше після 1993 року знову пройдуть в Німеччині. Таке рішення у понеділок, 15 липня, ухвалило на засіданні в Мюнхені керівництво європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).
Ігри плей-офф прийме у себе Берлін, вони пройдуть на критому стадіоні Mercedes-Benz Arena. Групова стадія відбудеться в Кельні (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія), а також в Чехії, Грузії та Італії.
Заявки на проведення чемпіонату подавали сім країн, включаючи Естонію, Угорщину і Словенію. Жодна з них не планувала приймати турнір самостійно.
У Німеччині раніше проходили матчі однієї з груп Євробаскету-2015. Як уточнює dpa, 41-й чемпіонат Європи з баскетболу відбуватиметься з 2 по 19 вересня 2021 року за участі 24 команд, які зіграють у чотирьох групах.
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