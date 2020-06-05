 Німеччина почала більш масове тестування на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

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Новини

Німеччина почала більш масове тестування на коронавірус

Акцент робиться на медичних установах та закладах соціального спрямування. Тестування тепер робитимуть не лише людям, які мають симптоми захворювання.

У Німеччині почалось масове тестування на коронавірус (ілюстрація)

У Німеччині почалось масове тестування на коронавірус (ілюстрація)

В Німеччині у вівторок, 9 червня, після вступу у дію розпорядження міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahn) розпочали проводити більш масове тестування на наявність коронавірусу - його тепер здійснюватимуть незалежно від того, чи є у людини ознаки захворювання, чи ні. Акцент робиться на медичних установах та закладах соціального спрямування.

"Ми хочемо придушити цей вірус в зародку", - сказав Шпан, передає агенція новин dpa.

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За його словами, досягти такого результату можливо лише у випадку, якщо профілактичний скринінг буде здійснюватися у лікарнях та будинках для людей похилого віку, а тестуватися буде якомога більше осіб, які раніше контактували з інфікованими.

Згідно з розпорядженням глави МОЗ Німеччини, відтепер всі пацієнти лікарень можуть пройти тестування, а місцеві заклади охорони здоров'я й лікарі можуть направити на тестування будь-яку особу, навіть якщо у неї відсутні симптоми захворювання. До вступу розпорядження у дію вимагати проведення тесту могли лише особи з симптомами захворювання.

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Вартість тесту становить 50 євро і покривається медичним страхуванням.

За даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині число заражених SARS-CoV-2 за весь час пандемії, станом на 9 червня становить понад 184 тисячі осіб. За останню добу було зафіксовано 350 нових випадків. Усього з часу початку епідемії померло понад 8 700 осіб, в яких було діагностовано COVID-19. 

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