 Німеччина послаблює контроль на кордонах з деякими країнами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина послаблює контроль на кордонах з деякими країнами

Німеччина знімає деякі обмеження на кордонах з Австрією та Швейцарією та відкриває кордон з Люксембургом.

КПП на кордоні між Німеччиною та Францією

КПП на кордоні між Німеччиною та Францією

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію COVID-19. З опівночі п'ятниці водії можуть перетинати кордон цих двох країн без необхідності доводити поважну причину. За даними поліції в німецькому місті Трір, уздовж кордону знову були відкриті 12 контрольно-пропускних пунктів. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, коментуючи відкриття кордонів, з полегшенням заявив, що "прийшов час це все завершити". 

Читайте також: Німеччина скасовує 14-денний карантин для осіб, які в'їжджають з ЄС

Також були зняті деякі обмеження на кордонах Німеччини з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати партнерів, родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах в сусідній країні. Те ж саме стосується власників житлової нерухомості, мисливських угідь, людей, що доглядають за тваринами, тощо. Водночас туристичні подорожі, поїздки за продуктами або паливом досі заборонені.

Також дещо послаблюються обмеження і на кордоні ФРН з Францією. Насамперед ідеться про відвідування родичів. Крім того, неодружені пари з двох країн, які живуть окремо, зможуть знову зустрічатися. 

Читайте також: "Ковідіоти": Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину

Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.

Всі обмеження на кордоні з Данією та Італією поки залишатимуться в силі. Тим часом Італія на тлі уповільнення розповсюдження коронавірусної інфекції оголосила про відкриття кордонів з 3 червня.  За даними місцевих ЗМІ, від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію. Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами.

Дивитись відео 04:43

Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


 

 

Також за темою

Italien Mailand Bar Gran Caffè ist geöffnet

У Європі послаблюють обмеження, запроваджені через коронавірус 11.05.2020

Країни Європи послаблюють карантинні обмеження. Французам знову дозволено виходити на вулицю без перепусток. В Іспанії послаблення стосуються поки лише половини населення.

DW Sendung Fokus Europa Coronavirus Grenze Deutschland Dänemark

Німеччина планує відкрити кордони 15 червня 13.05.2020

Уже з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. Із середини червня Берлін очікує відновлення вільного пересування в межах ЄС.

Grenzübergang Italien Österreich

Італія з 3 червня відкриває кордони 16.05.2020

Уряд Італії ухвалив рішення про відкриття кордонів країни. З третього червня італійці можуть вільно виїжджати за межі країни. Водночас дозвіл на в'їзд поки надали лише громадянам країн-членів ЄС.

Реклама

Докладно

Демонстрація в Мюнхені противників карантину, серед учасників - і прихильники теорій змови, 9 травня

Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Чому зараз в часи коронавірусу теорії змови можуть стати небезпечнішими? Александер Ґерлах у коментарі для DW.  

нафта, США

Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти в Білорусь

Перший танкер із нафтою зі США для Білорусі прибуде до порту Клайпеди на початку червня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  