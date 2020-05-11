Німеччина послаблює контроль на кордонах з деякими країнами

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію COVID-19. З опівночі п'ятниці водії можуть перетинати кордон цих двох країн без необхідності доводити поважну причину. За даними поліції в німецькому місті Трір, уздовж кордону знову були відкриті 12 контрольно-пропускних пунктів. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa.
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, коментуючи відкриття кордонів, з полегшенням заявив, що "прийшов час це все завершити".
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Також були зняті деякі обмеження на кордонах Німеччини з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати партнерів, родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах в сусідній країні. Те ж саме стосується власників житлової нерухомості, мисливських угідь, людей, що доглядають за тваринами, тощо. Водночас туристичні подорожі, поїздки за продуктами або паливом досі заборонені.
Також дещо послаблюються обмеження і на кордоні ФРН з Францією. Насамперед ідеться про відвідування родичів. Крім того, неодружені пари з двох країн, які живуть окремо, зможуть знову зустрічатися.
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Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.
Всі обмеження на кордоні з Данією та Італією поки залишатимуться в силі. Тим часом Італія на тлі уповільнення розповсюдження коронавірусної інфекції оголосила про відкриття кордонів з 3 червня. За даними місцевих ЗМІ, від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію. Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.
Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко