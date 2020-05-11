Німеччина послаблює контроль на кордонах з деякими країнами

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію COVID-19. З опівночі п'ятниці водії можуть перетинати кордон цих двох країн без необхідності доводити поважну причину. За даними поліції в німецькому місті Трір, уздовж кордону знову були відкриті 12 контрольно-пропускних пунктів. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, коментуючи відкриття кордонів, з полегшенням заявив, що "прийшов час це все завершити".

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Також були зняті деякі обмеження на кордонах Німеччини з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати партнерів, родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах в сусідній країні. Те ж саме стосується власників житлової нерухомості, мисливських угідь, людей, що доглядають за тваринами, тощо. Водночас туристичні подорожі, поїздки за продуктами або паливом досі заборонені.

Також дещо послаблюються обмеження і на кордоні ФРН з Францією. Насамперед ідеться про відвідування родичів. Крім того, неодружені пари з двох країн, які живуть окремо, зможуть знову зустрічатися.

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Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.

Всі обмеження на кордоні з Данією та Італією поки залишатимуться в силі. Тим часом Італія на тлі уповільнення розповсюдження коронавірусної інфекції оголосила про відкриття кордонів з 3 червня. За даними місцевих ЗМІ, від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію. Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами.

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