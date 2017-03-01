Німеччина повідомила НАТО про рекордне зростання видатків на оборону

Оборонні видатки ФРН зростають цього року рекордними темпами за останні десятиріччя та досягнуть 1,35 відсотка ВВП.
Німеччина повідомила НАТО про найбільше за останні десятиріччя зростання видатків на оборону, розрахованих за методологією Альянсу. Згідно з даними агентства dpa, опублікованими в п'ятницю, 17 травня, в 2019 році уряд ФРН планує витратити на ці потреби 47,32 мільярда євро (1,35 відсотка валового внутрішнього продукту). Це на п'ять мільярдів євро більше, ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Німеччину за недостатні, на його думку, витрати на оборону. А на саміті НАТО влітку 2018 року американський президент навіть не виключив виходу своєї країни з Альянсу в разі, якщо союзники не витрачатимуть на оборонну діяльність щонайменше двох відсотків валового внутрішнього продукту.
Цільовий показник у два відсотки ВВП був визначений на саміті НАТО в 2014 році, проте в різних країнах-членах це рішення інтерпретують по-різному. Позиція США полягає в тому, що всі члени Альянсу зобов'язані щонайпізніше в 2024 році довести свої оборонні видатки до рівня у щонайменше два відсотки валового внутрішнього продукту. Уряд Німеччини, у свою чергу, вважає, що йдеться лише про потребу руху в напрямку до цього показника.
Обсяг оборонних видатків, обчислений за методологією НАТО (з огляду на визначення Альянсом таких видатків), може відрізнятися від обсягу, розрахованому на основі прийнятих в окремих країнах класифікацій видатків.