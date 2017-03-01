 Німеччина повідомила НАТО про рекордне зростання видатків на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина повідомила НАТО про рекордне зростання видатків на оборону

Оборонні видатки ФРН зростають цього року рекордними темпами за останні десятиріччя та досягнуть 1,35 відсотка ВВП.

Танки Бундесверу на навчаннях

Танки Бундесверу на навчаннях

Німеччина повідомила НАТО про найбільше за останні десятиріччя зростання видатків на оборону, розрахованих за методологією Альянсу. Згідно з даними агентства dpa, опублікованими в п'ятницю, 17 травня, в 2019 році уряд ФРН планує витратити на ці потреби 47,32 мільярда євро (1,35 відсотка валового внутрішнього продукту). Це на п'ять мільярдів євро більше, ніж у 2018 році.

DW.COM

ФРН витрачає на оборону 1,23 відсотка від свого ВВП. Президент США Дональд Трамп давно вимагає, аби ця цифра суттєво збільшилася. (03.04.2019)

4 квітня 1949 року 12 європейських держав та США утворили блок НАТО. Чинний президент США висловлює сумніви в подальших перспективах одного із найуспішніших альянсів в історії. З чим треба рахуватися НАТО завтра? (03.04.2019)

Німеччина поступово збільшує свої видатки на оборону та продовжить їх нарощувати, заявила Анґела Меркель у відповідь на невдоволення посла США у ФРН. Вона порадила звертати увагу і на обсяги міжнародної допомоги. (19.03.2019)

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Німеччину за недостатні, на його думку, витрати на оборону. А на саміті НАТО влітку 2018 року американський президент навіть не виключив виходу своєї країни з Альянсу в разі, якщо союзники не витрачатимуть на оборонну діяльність щонайменше двох відсотків валового внутрішнього продукту.

Цільовий показник у два відсотки ВВП був визначений на саміті НАТО в 2014 році, проте в різних країнах-членах це рішення інтерпретують по-різному. Позиція США полягає в тому, що всі члени Альянсу зобов'язані щонайпізніше в 2024 році довести свої оборонні видатки до рівня у щонайменше два відсотки валового внутрішнього продукту. Уряд Німеччини, у свою чергу, вважає, що йдеться лише про потребу руху в напрямку до цього показника.

Обсяг оборонних видатків, обчислений за методологією НАТО (з огляду на визначення Альянсом таких видатків), може відрізнятися від обсягу, розрахованому на основі прийнятих в окремих країнах класифікацій видатків.  

Дивитись відео 01:14

Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)

Дивитись відео 01:48

Хто витрачає на "оборонку" найбільше? (01.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)  

Хто витрачає на "оборонку" найбільше? (01.03.2017)  

Також за темою

Kampfhubschrauber Tiger

Під погрози Трампа: чого ЄС досягнув за рік оборонної співпраці 15.05.2019

У Євросоюзі прозвітували про перший рік програми оборонної співпраці PESCO. Хоча досягнення поки на початковій стадії, у США вже непокояться з приводу конкуренції.

NATO Hauptquartier in Belgien Brüssel

Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано 03.04.2019

Після завершення "холодної війни" багато хто більше не бачив у НАТО сенсу. Альянс це пережив і нині знову є оплотом на противагу Росії. Через це потреба в НАТО існуватиме й надалі, вважає Бернд Ріґерт.

Donald Trump NATO Conference

Трамп критикує малі витрати Німеччини на оборону в рамках НАТО 03.04.2019

ФРН витрачає на оборону 1,23 відсотка від свого ВВП. Президент США Дональд Трамп давно вимагає, аби ця цифра суттєво збільшилася.

Реклама

Докладно

Освіта - одна зі сфер, де українська проголошується ключовою мовою

Що, як і від кого захищатиме новий закон України про мову

Новий закон про державну мову передбачає м'яку українізацію. Кримінальної відповідальності за його порушення не буде.  

Protest Autos Ukraine Import Sprit (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

В Україні продовжили строк розмитнення "євроблях"

Легалізувати автомобілі на іноземних номерах в Україні тепер можна до 21 серпня цього року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  