Німеччина повідомила НАТО про рекордне зростання видатків на оборону

Німеччина повідомила НАТО про найбільше за останні десятиріччя зростання видатків на оборону, розрахованих за методологією Альянсу. Згідно з даними агентства dpa, опублікованими в п'ятницю, 17 травня, в 2019 році уряд ФРН планує витратити на ці потреби 47,32 мільярда євро (1,35 відсотка валового внутрішнього продукту). Це на п'ять мільярдів євро більше, ніж у 2018 році.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Німеччину за недостатні, на його думку, витрати на оборону. А на саміті НАТО влітку 2018 року американський президент навіть не виключив виходу своєї країни з Альянсу в разі, якщо союзники не витрачатимуть на оборонну діяльність щонайменше двох відсотків валового внутрішнього продукту.

Цільовий показник у два відсотки ВВП був визначений на саміті НАТО в 2014 році, проте в різних країнах-членах це рішення інтерпретують по-різному. Позиція США полягає в тому, що всі члени Альянсу зобов'язані щонайпізніше в 2024 році довести свої оборонні видатки до рівня у щонайменше два відсотки валового внутрішнього продукту. Уряд Німеччини, у свою чергу, вважає, що йдеться лише про потребу руху в напрямку до цього показника.

Обсяг оборонних видатків, обчислений за методологією НАТО (з огляду на визначення Альянсом таких видатків), може відрізнятися від обсягу, розрахованому на основі прийнятих в окремих країнах класифікацій видатків.

Дивитись відео 01:14 Поділитись Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2XiQa Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)