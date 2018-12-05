 Німеччина опустилася в рейтингу запобігання кліматичним змінам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Німеччина опустилася в рейтингу запобігання кліматичним змінам

Німеччина опустилася з 22-го на 27-е місце в рейтингу запобігання кліматичним змінам, який складає організація Germanwatch. Тим часом Україна піднялася в ньому з 20-го на 18-е місце.

Металургійний завод у місті Бремен

Металургійний завод у місті Бремен

У польському Катовіце на конференції ООН із захисту клімату (COP24) у понеділок, 10 грудня, німецька неурядова організація Germanwatch спільно з партнерами представила рейтинг запобігання кліматичним змінам. Порівняно з 2017 роком Німеччина опустилася в ньому з 22-ого на 27-е місце. Тим часом Україна піднялась на два пункти на 18-е місце в рейтингу -поміж Францією та Португалією.

Як пояснюють автори рейтингу, Німеччина втратила свою позицію через "недостатнє зниження викидів парникових газів". Також вони зазначають, що ФРН залишається "одним з найбільших споживачів бурого вугілля". Найгірші оцінки експертів отримали Корея, Іран, США та Саудівська Аравія. 

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На Кліматичній конференції ООН, яка 3 грудня відкрилась у польському Катовіце, ітиметься про Паризьку угоду. Як втілити її у життя і протистояти популістам? (03.12.2018)

Країни ЄС можуть скоротити на 100 відсотків викиди парникових газів до 2050 року. Про це йдеться у стратегії захисту клімату, яку оприлюднила Єврокомісія. (28.11.2018)

Три перших місця рейтингу передбачені для країн, що докладають максимум можливих зусиль для охорони довкілля та запобігають глобальному потеплінню на практиці. Втім, як і минулого року, вони залишаються порожніми.

Конференція ООН із захисту клімату триватиме в Катовіце до п'ятниці, 14 грудня. Делегати, що представляють близько 200 країн світу, планують обговорити запровадження змін, передбачених Паризькою кліматичною угодою. Метою документу єскорочення викидів парникових газів, аби не не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби.

Нагадаємо, 3 грудня відкриття конференції у Катовіце відвідав міністр з питань економічного співробітництва і розвитку Німеччини Ґерд Мюллер (Gerd Müller). Він заявив про план Німеччини вдвічі збільшити свій внесок до зеленого кліматичного фонду ООН - з 750 мільйонів до півтора мільярда євро.

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