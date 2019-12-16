Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених

Німеччина опинилась на 12-му місці серед 36 членів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) у рейтингу привабливості для іноземних вчених. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому Фондом Бертельсманна та ОЕСР у понеділок, 16 грудня.

"У Німеччини найбільший дефіцит привабливості для висококваліфікованих людей з погляду кар'єрних можливостей", - цитує висновки дослідження агенція Reuters.

Зокрема, відносно небагато кар'єрних можливостей у ФРН мають ті люди, які отримали наукові ступені у країнах, які не є членами Євросоюзу. Згідно з дослідженням, рівень безробіття для вчених-мігрантів у Німеччині навіть дещо перевищує середній показник ОЕСР на рівні семи відсотків, незважаючи на загалом хорошу ситуацію на ринку праці.

Крім того, іноземні вчені часто обіймають позиції, які не відповідають рівню їхньої кваліфікації. "Це погано для кваліфікованих співробітників і економіки та знижує привабливість Німеччини", - вважає експерт з питань міграції Фонду Бертельсманна Маттіас Майєр (Matthias Mayer).

Ще однією перешкодою для імміграції кваліфікованих фахівців є визнання їхньої професійної кваліфікації. В інших країнах ця вимога є лише для певних професій, наприклад, у сфері охорони здоров’я.

"Вимога про визнання професійної кваліфікації є слабкою стороною нового закону про імміграцію кваліфікованих робітників", - сказав старший економіст відділу міграції ОЕСР Томас Лібіг (Тhomas Liebig). На його думку, уряд ФРН має розглянути альтернативи процедурі визнання дипломів. Наприклад, у Норвегії протягом кількох днів мігрантів перевіряють, чи мають вони відповідні навички для певної роботи без офіційного визнання їхньої професійної кваліфікації.

Лідерами у рейтингу привабливості для іноземних вчених є Австралія, Швеція та Швейцарія. Вони посіли перші три місця відповідно.

Водночас Німеччина посіла третє місце у рейтингу привабливості серед іноземних студентів та шосте в переліку країн, де мігранти хочуть відкрити бізнес. Також ФРН опинилася на 25-му місці в рейтингу країн відповідно до балансу між заробітною платою, податками та рівнем цін.