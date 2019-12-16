 Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Новини

Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених

Німеччина посіла 12-е місце у рейтингу привабливості для іноземних вчених. Перші три місця посіли Австралія, Швеція та Швейцарія, йдеться в дослідженні Фонду Бертельсманна та ОЕСР.

У ФРН рівень безробіття для вчених-мігрантів перевищує середній показник ОЕСР

У ФРН рівень безробіття для вчених-мігрантів перевищує середній показник ОЕСР

Німеччина опинилась на 12-му місці серед 36 членів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) у рейтингу привабливості для іноземних вчених. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому Фондом Бертельсманна та ОЕСР у понеділок, 16 грудня.

Німеччини найбільший дефіцит привабливості для висококваліфікованих людей з погляду кар'єрних можливостей", - цитує висновки дослідження агенція Reuters.

Зокрема, відносно небагато кар'єрних можливостей у ФРН мають ті люди, які отримали наукові ступені у країнах, які не є членами Євросоюзу. Згідно з дослідженням, рівень безробіття для вчених-мігрантів у Німеччині навіть дещо перевищує середній показник ОЕСР на рівні семи відсотків, незважаючи на загалом хорошу ситуацію на ринку праці.

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Рівень доходів німців, які емігрували, в середньому на 12 тисяч євро на рік більший, ніж у їхніх співвітчизників на батьківщині. Найпопулярнішою країною для переїзду серед німців є Швейцарія. (04.12.2019)

Крім того, іноземні вчені часто обіймають позиції, які не відповідають рівню їхньої кваліфікації. "Це погано для кваліфікованих співробітників і економіки та знижує привабливість Німеччини", - вважає експерт з питань міграції Фонду Бертельсманна Маттіас Майєр (Matthias Mayer).

Ще однією перешкодою для імміграції кваліфікованих фахівців є визнання їхньої професійної кваліфікації. В інших країнах ця вимога є лише для певних професій, наприклад, у сфері охорони здоров’я.

"Вимога про визнання професійної кваліфікації є слабкою стороною нового закону про імміграцію кваліфікованих робітників", - сказав старший економіст відділу міграції ОЕСР Томас Лібіг (Тhomas Liebig). На його думку, уряд ФРН має розглянути альтернативи процедурі визнання дипломів. Наприклад, у Норвегії протягом кількох днів мігрантів перевіряють, чи мають вони відповідні навички для певної роботи без офіційного визнання їхньої професійної кваліфікації.

Лідерами у рейтингу привабливості для іноземних вчених є Австралія, Швеція та Швейцарія. Вони посіли перші три місця відповідно.

Водночас Німеччина посіла третє місце у рейтингу привабливості серед іноземних студентів та шосте в переліку країн, де мігранти хочуть відкрити бізнес. Також ФРН опинилася на 25-му місці в рейтингу країн відповідно до балансу між заробітною платою, податками та рівнем цін. 

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