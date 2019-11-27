Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (відео)

Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва?
Уряд Німеччини вимагає від Путіна збереження українського транзиту російського газу. Однак парадокс полягає в тому, що останніми роками саме офіційний Берлін активно підтримував "Газпром" у створенні інфраструктури в обхід України. Навіть якщо Москві і Києву вдасться домовитися щодо умов транзиту з наступного року, про колишні обсяги транзиту російського газу Україні можна забути. Найбільшим транзитером російського газу стане Німеччина. Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" "Газпром" напряму - через Балтійське море - зможе постачати до ФРН 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Але сама Німеччина використовує лише приблизно 35 мільярдів кубометрів. Тож головне призначення "Північного потоку-2" - це саме транзит. Що це означає для Києва?
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