 Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.11.2019

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Економіка

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (відео)

Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва?

Karikatur von Sergey Elkin zu Russland und Nord Stream 2

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу?

Уряд Німеччини вимагає від Путіна збереження українського транзиту російського газу. Однак парадокс полягає в тому, що останніми роками саме офіційний Берлін активно підтримував "Газпром" у створенні інфраструктури в обхід України. Навіть якщо Москві і Києву вдасться домовитися щодо умов транзиту з наступного року, про колишні обсяги транзиту російського газу Україні можна забути. Найбільшим транзитером російського газу стане Німеччина. Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" "Газпром" напряму - через Балтійське море - зможе постачати до ФРН 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Але сама Німеччина використовує лише приблизно 35 мільярдів кубометрів. Тож головне призначення "Північного потоку-2" - це саме транзит. Що це означає для Києва?

 

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