Німеччина закликає Іран звільнити британський танкер

Німеччина закликала Іран негайно звільнити британський танкер, який Тегеран затримав напередодні в Ормузькій протоці та заявила про свою солідарність із Лондоном. Відповідну заяву поширило у суботу, 20 липня, міністерство закордонних справ ФРН.

"Федеральний уряд різко засуджує затримання двох торговельних суден у Перській затоці", - зазначається у заяві речника німецького МЗС. "Це невиправдане втручання в цивільне судноплавство, що ще більш небезпечно загострює і без того напружену ситуацію", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві ФРН.

До заклику Німеччини приєдналося міністерство закордонних справ Франції, яке заявило про свою стурбованість внаслідок захоплення британського танкера і також оголосило про свою солідарність із Лондоном.

В Ірані заявляють, що танкер зіштовхнувся із рибальським човном

Тим часом захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він перебуватиме в очікуванні розслідування. У портовому управлінні країни стверджують, що британський танкер зіштовхнувся з іранським рибальським судном і проігнорував сигнали його екіпажу. Також, за цими даними, танкер не перевозив жодного вантажу.

За твердженнями Тегерана, іранські рибалки сповістили про інцидент морську охорону, яка і зупинила танкер і супроводила його до порту Бендер-Аббас, інформує іранська агенція Isna.

На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін. Агентство Reuters з посиланням на місцевого чиновника повідомляє, що іранці допитали їх з приводу "технічних питань". На прохання суду їх можуть повторно викликати на допити, додав він.

Нагадаємо, 4 липня у протоці Гібралтар був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь у Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель. 19 липня суд у Гібралтарі ухвалив утримувати танкер ще 30 днів.

10 липня ЗМІ повідомляли, що п'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрювалися у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Пізніше цю інформацію підтвердили в британському уряді.

19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, який належить Великобританії продовжують утримувати. У відповідь, Лондон вже пригрозив Тегерану "серйозними наслідками".