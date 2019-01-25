 Німеччина до кінця 2038 року має відмовитися від вугільної енергетики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

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Новини

Німеччина до кінця 2038 року має відмовитися від вугільної енергетики

Услід за атомною електрогенерацією Німеччина має відмовитися від вугільної. До кінця 2038 року від енерегомережі мають бути відключені теплоелектростанції, які працюють на вугіллі, рекомендувала спеціальна комісія.

Німеччина до 2038 року відмовиться від вугільної енергогенерації

До кінця 2038 року Німеччина має відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії. Таке рішення вранці в суботу, 26 січня, прийняла створена урядом комісія з питаннь вугілля під час засідання, що тривало майже 21 годину, повідомляє агентство dpa. При цьому у 2032 році пропонується перевірити, чи можливо перенести термін відмови від вугільної енергогенерації на 2035 рік.

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До 2035 року у Франції мають закрити 14 з 58 атомних реакторів, повідомив президент країни Еммануель Макрон. Найстаріша французька АЕС Фессенхайм закриється у 2020 році. (27.11.2018)

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів. (27.10.2018)

Ця відмова, в разі її реалізації відповідно до рекомендацій, коштуватиме ФРН 40 мільярдів євро, які протягом 20 років мають отримати як допомогу з федерального бюджету землі, де видобувається вугілля (Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Саксонія-Ангальт). Згідно з рекомендаціями комісії, допомога має бути спрямована на структурні зміни та "чіткі перспективи" для людей у цих регіонах. Нині вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни. Втім, вже до 2022 року від енергомережі має бути відключено ТЕС потужністю 12,5 гігаватт. Запропоновані рішення ще має затвердити уряд.

Нагадаємо, що Німеччина вже прийняла рішення відмовитися до 2022 року від атомної енергетики. Але для того, щоб країна могла виконати національні та міжнародні цілі із захисту клімату, ФРН має пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію. До 2050 року викиди двоокису вуглецю в країні мають складати 80-95 відсотків від показників 1990 року.

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