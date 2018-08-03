 Німеччина депортувала до Кабула 46 афганців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Німеччина депортувала до Кабула 46 афганців

Літак з депортованими афганцями приземлився в аеропорту Кабула вранці у середу. З 2016 року з Німеччини до Афганістану вислано 350 осіб.

Депортація афганців з мюнхенського аеропорту

Депортація афганців з мюнхенського аеропорту

Німеччина вислала до Афганістану 46 осіб, якім було відмовлено у наданні притулку. Вранці у середу, 15 серпня, літак з ними приземлився в Кабулі, повідомила адміністрація аеропорту. 25 з цих осіб вислали з Баварії. Серед них було сім правопорушників, що були засуджені через завдання тілесних ушкоджень, правопорушення з наркотиками та насильство, повідомив глава МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann).

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Українку Світлану Хіміонову разом з родиною депортували з Німеччини до України 18 липня. Однак уже через 10 днів німецький суд постановив повернути родину назад. (01.08.2018)

У Баварії відкрились сім центрів, в яких біженці будуть чекати розгляду заявки на притулок або рішення щодо депортації. Мігранти перебуватимуть в центрах до півтора року. (01.08.2018)

"Той, хто повинен залишити країну, а також вчинив злочини в Німеччині, є ризиком для безпеки. Його депортація є пріоритетом", - заявив Геррманн. За його словами, нині немає обмежень на депортацію до Афганістану. 

Напередодні увечері у центрі Мюнхена відбулась акція протесту проти депортації афганців, передає агенція AFP. За даними Баварської ради з питань біженців, у протесті взяли участь близько 700 людей. Противники депортацій до Афганістану вважають, що ситуація з безпекою в країні не дозволяє висилати туди осіб, яким відмовлено у наданні притулку у Німеччині.

З 2016 року це вже 15 групова депортаціядо Афганістану. Загалом з грудня 2016 року в Афганістан були вислані 350 осіб, яким відмовили в наданні притулку в Німеччині. У липні 23-річний афганець наклав на себе руки через тиждень після висилки з ФРН.

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