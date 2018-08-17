 Німеччина: біженці добре інтегрувалися у ринок праці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Німеччина: біженці добре інтегрувалися у ринок праці

Близько 300 тисяч біженців мають роботу у Німеччині і більшість із них сплачують відрахування до фондів соціального забезпечення, повідомляють у Федеральному агентстві праці.

У німецькому Федеральному агентстві праці задоволені інтеграцією біженців у німецький ринок праці

У німецькому Федеральному агентстві праці задоволені інтеграцією біженців у німецький ринок праці

У Федеральному агентстві праці Німеччини (BA) відзначили прогрес в інтеграції біженців у німецький ринок праці. Станом на травень 2018 року було працевлаштовано 300 тисяч осіб з восьми основних країн походження шукачів притулку. Це на 103 тисячі більше, ніж у травні 2017 року. Про це свідчать дані, опубліковані Агентстом у вівторок, 21 серпня. За словами керівника Агентства Детлефа Шеле (Detlef Scheele), ці показники навіть перевищили закладені прогнози. "Все йде дуже добре", - цитує Шеле інформагенція dpa.

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В середньому громадяни Німеччини працюють 34,9 години на тиждень. Серед країн ЄС менше працюють лише жителі Данії та Нідерландів. Загалом середній показник у Євросоюзі - 36,4 години на тиждень. (20.08.2018)

Уряд ФРН готує новий закон про імміграцію, який допоможе спростити працевлаштування іноземних фахівців. Перший законопроект викликав суперечливі реакції: підприємства радіють, профспілки та опозиція критикують. (20.08.2018)

Передовсім ідеться про працевлаштування вихідців із Сирії, Афганістану, Еритреї, Іраку, Ірану, Нігерії, Пакистану і Сомалі. 238 тисяч - тобто більшість працевлаштованих - сплачують внески до різних фондів соціального забезпечення, зокрема пенсійного, а також медичного страхування. У BA пояснюють, що ці цифри є хорошою новиною попри те, що шукачі притулку прибули до Німеччини "з гуманітарних причин, а не для того, щоб знайти роботу", говорить Шеле.

Станом на липень було зареєстровано 482 тисячі біженців, які шукають роботу. В це число входять і ті, хто навчається на інтеграційних курсах, а отже є зайнятим і не підпадає під статистику безробітних. Іще понад 187 тисяч біженців у липні були зареєстровані як безробітні.

Ключовим фактором для інтеграції біженців на ринку праці залишається знання німецької мови, пояснив Шеле. При цьому ті, хто прибув до Німеччини дитиною чи підлітком, мають кращі перспективи на ринку праці.

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