 Німецькі інтернет-торговці даремно утилізують мільйони товарів - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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Новини

Німецькі інтернет-торговці даремно утилізують мільйони товарів - дослідження

Інтернет-торговці Німеччини у 2018 році утилізували близько 7,5 мільйона повернутих клієнтами товарів, які могли використати на благодійництво, встановили дослідники Університету Бамберга.

У 2018 році клієнти повернули німецьким онлайн-магазинам 20 мільйонів речей

У 2018 році клієнти повернули німецьким онлайн-магазинам 20 мільйонів речей

За 2018 рік інтернет-магазини у Німеччині даремно утилізували товари загальною кількістю 7,5 мільйона одиниць. Такими є результати дослідження вчених-економстів Університету Бамберга, оприлюдненого у середу, 9 жовтня. 

За словами керівника дослідницької групи Бйорна Асдекера (Björn Asdecker), йдеться про утилізацію повернутих клієнтами товарів. Наведена цифра відповідає 40 відсоткам загальної кількості товарів, які були придбані, але з різних причин повернуті продавцям. Вчений різко засуджує цю ситуацію та називає її "марнотратсвом без потреби". Загалом у 2018 році в інтернет-магазини німці повернули 20 мільйонів одиниць товару.

DW.COM

Вчені пояснюють це низькою ціною утилізації - в середньому вона обходиться у 85 центів за одиницю. Витрати на повторний продаж таких товарів при цьому є вищими, особливо для невеликих інтернет-майданчиків. Адже вартість більшості товарів, які повертають клієнти, не перевищує 15 євро та вони мають низьку якість.

Дослідники визнають - половина таких продуктів не може бути продана повторно через наявний брак або вимоги виробника. "Утилізація почасти є безальтернативною", - йдеться у дослідженні, в якому також зазначається, що законодавча заборона на викидання таких товарів на смітник за таких умов позбавлена сенсу.

Дослідники пропонують спростити інтернет-магазинам доступ до інформації про організації, які були б зацікавлені отримати ці товари у якості пожертви, та збільшити вартість утилізації.

Нагадаємо, що з кожним роком в Німеччині зростає кількість товарів, що повертаються клієнтами з тих чи інших причин. Якщо 2016 року клієнти повернули кожну десяту куплену в мережі річ, то у 2018 року така доля спіткала вже кожну восьму покупку.

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