 Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.01.2019

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Політика й суспільство

Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео)

Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.

Deutschland | Frau in Sauna (DW)

Кореспондентка DW Рейчел Стюарт на собі перевірила німецьку сауну

Бути голим у сауні для німців - це відчуття свободи. Але свободи не абсолютної. Є суворі правила, яких слід дотримуватися в німецькій сауні. Правило номер один - жодного одягу. Правило номер два - між вашою шкірою і будь-якою поверхнею сауни завжди має бути рушник. Правило номер три: жодних розмов. Апогей будь-якого походу в сауну - це так званий Aufguss - піддача пари. І це - щось особливе!.. Ось як все відбувається:


 

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