Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео)

Бути голим у сауні для німців - це відчуття свободи. Але свободи не абсолютної. Є суворі правила, яких слід дотримуватися в німецькій сауні. Правило номер один - жодного одягу. Правило номер два - між вашою шкірою і будь-якою поверхнею сауни завжди має бути рушник. Правило номер три: жодних розмов. Апогей будь-якого походу в сауну - це так званий Aufguss - піддача пари. І це - щось особливе!.. Ось як все відбувається:



