Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео)

Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.
Бути голим у сауні для німців - це відчуття свободи. Але свободи не абсолютної. Є суворі правила, яких слід дотримуватися в німецькій сауні. Правило номер один - жодного одягу. Правило номер два - між вашою шкірою і будь-якою поверхнею сауни завжди має бути рушник. Правило номер три: жодних розмов. Апогей будь-якого походу в сауну - це так званий Aufguss - піддача пари. І це - щось особливе!.. Ось як все відбувається:
Якими є побажання та наміри німців на 2019 рік. Відповідь на це запитання - у фотодобірці DW. (02.01.2019)
Капці, підставки для яєць, теки - лише деякі з тих речей, які можна знайти майже в кожній німецькій домівці. Але ще є чимало інших предметів, котрі є типовими для оселі німців. (05.12.2018)
Німці - майстри з приготування супів. У кожному регіоні Німеччини можна знайти свої варіації рецептів на будь-яким смак. Особливо смачними вони є в холодну добу року. (04.12.2018)