 Німецькі компанії мають майже 1,5 мільйона відкритих вакансій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Німецькі компанії мають майже 1,5 мільйона відкритих вакансій

Лише в західній частині Німеччини вакантними вважаються понад мільйон робочих місць, а на сході - 325 тисяч, запевняють автори дослідження, проведеного IAB.

Завод Audi в місті Інгольштадт

На заводі Audi в місті Інгольштадт

Кількість відкритих вакансій в німецьких компаніях зросла до рекордного рівня. У четвертому кварталі 2018 року в Німеччині налічувалося близько 1,46 мільйона вільних робочих місць. Такі дані оприлюднив у вівторок, 19 лютого, Інститут досліджень ринку праці та кар'єри (IAB).

За даними авторів дослідження, порівняно з третім кварталом минулого року число вакантних місць зросло на 221 тисячу. Щодо минулорічних показників, то зафіксоване зростання перевищує торішній рівень на 275 тисяч, зазначають дослідники.

Відкриті вакансії зафіксовані "у всіх галузях економіки", наголошує дослідник ринку праці Александер Кубіс (Alexander Kubis), якого цитує інформагенція AFP. Зазначається, що в західних регіонах ФРН значно більше вільних робочих місць, ніж на сході країни, а саме 1,13 мільйона проти 325 тисяч.

Згідно зі статистичними даними, в середньому на сто офіційно працевлаштованих в Німеччині припадає 3,5 вакансії, вирахували у IAB. Інститут проводить подібні дослідження чотири рази на рік.

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