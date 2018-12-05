 Німецькі автовиробники досі роблять ставку на дизель | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2018

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Економіка

Німецькі автовиробники досі роблять ставку на дизель

Загроза мит США на імпорт німецьких автівок, обмеження руху дизелів, нові виклики електромобільності… 2018 рік видався непростим для автопрому ФРН. Та німецькі автовиробники досить оптимістично дивляться у майбутнє.

Volkswagen

Водії не надто сучасних автівок з дизельним двигуном у Німеччині у прийдешньому році зіткнуться з обмеженнями. У 65 містах і громадах ФРН були допустимі межі вмісту двоокису азоту на рівні 40 мікрограмів на кубометр перевищені. Суди постановили, що рух дизельних автівок у цих регіонах має бути обмежений. Якщо водії таких авто воліють залишатися мобільними, вони мають придбати нову машину. Або чекати 2020 року. 

Саме з 2020 року програми з переобладнання двигунів старих дизельних автомобілів, за прогнозами, зможуть бути технічно втілені в життя. Автомобілевиробникам затягування часу -  тільки на руку. Вони весь час лиш те й робили, що намагалися максимально розтягнути час. Від початку виробники, що спричинили дизельну кризу, розраховували на те, що з часом власники дизельних авто просто придбають новий автомобіль. Адже купівля нового авто - це прибуток для автоконцернів. А от переобладнання старого двигуна, навпаки, - витрати.

Електроавтівка? Ні - дизель!

Асоціація німецьких автовиробників (VDA) висловлюється за те, аби люди купували дизелі з новими двигунами. "Ми агітуємо за те, аби частка дизелів зростала", - каже президент VDA Бернгард Маттес (Bernhard Mattes). Сучасні автівки з дизельним двигуном екологічного стандарту "Євро-6" мають дуже малі викиди двоокису азоту в атмосферу, каже він. "Вже сьогодні ми маємо понад 1200 моделей дизельних і бензинових авто на ринку, понад 700 з них вироблені німецькими концернами", - каже Маттес. Дві третини дизелів, що були вироблені у ФРН у листопаді цього року, оснащені двигунами стандарту "Євро-6".

У понеділок, 3 грудня, канцлерка ФРН обговорила з мерами міст контроль за забрудненням повітря

У понеділок, 3 грудня, канцлерка ФРН обговорила з мерами міст контроль за забрудненням повітря

Частка дизельних авто серед усіх нових автомобілів, котра донедавна різко знижувалася, має знову йти вгору, вважає Маттес, а саме з причин захисту клімату. "Ми мусимо не забувати про викиди вуглекислого газу у нашій дискусії щодо викидів двоокису азоту", - аргументує Маттес. Дизельні двигуни викидають більше двоокису азоту в атмосферу, однак бензинові двигуни викидають більше шкідливого для клімату вуглекислого газу. Маттес вважає, що майбутнє належить електроавтівкам, однак "двигуни внутрішнього згоряння будуть затребувані ще довгий час".

Брак інфраструктури для електроавтівок

Але наскільки довгий час? Volkswagen вже оприлюднив конкретні дати. "У 2026 році розпочинається виробництво останньої партії авто з двигунами внутрішнього згоряння", - повідомив директор із розвитку Volkswagen Міхаель Йост (Michael Jost). VW бачить своє майбутнє у виробництві двигунів для електромобілів і планує продати останні авто з двигунами внутрішнього згоряння у 2040 році. Відповідно, останні нові моделі з дизельними чи бензиновими двигунами мають вийти на ринок у 2030-х роках.

Президент VDA Маттес, у свою чергу, бачить головну перешкоду до зростання кількості електроавтівок в нерозвиненій для цього інфраструктурі Німеччини. Йдеться передусім про необхідність створення широкої інфраструктури з підзарядки електродвигунів. Наразі у Німеччини обладнані 13500 пунктів з підзарядки, лише 900 з них можуть забезпечити швидку підзарядку. У Осло 450 мешканців користуються одним пунктом підзарядки, тоді як у Берліні - 4500. У багатьох країнах ЄС інфраструктура для електроавтівок не розвинена взагалі, зазначає Маттес.

Після дизельної кризи Volkswagen міркує про переорієнтацію на електродвигуни

Після "дизельної кризи" Volkswagen міркує про переорієнтацію на електродвигуни

Кожна друга електроавтівка у ЄС - німецька

Водночас, президент VDA підкреслює, що автопромисловість ФРН не відстає від прогресу. "ФРН потроїть кількість моделей електроавтівок до 100 у наступні три роки. До того моменту буде інвестовано 40 мільярдів євро у розробку альтернативних двигунів і лідирує у їхньому патентуванні", - зазначає Маттес. Кожен третій патент у галузі електромобільності та гібриднинх двигунів зареєстрований у Німеччині.

Тож загалом виробники автомобілів можуть не хвилюватися за свій бізнес. У нещодавньому дослідженні Інституту дослідження транспорту Німецького центру авіації і космонавтики йдеться про те, що індивідуальна мобільність громадян надалі зростає. Дослідники вирахували, що у 2040 році німецькі автівки подолають 700 мільярдів кілометрів, що на 11 відсотків більше за показник 2010 року.

VDA загалом задоволені продажами

У 2018 році у Німеччині було зареєстровано близько 3,4 мільйонів нових машин. Це на один відсоток менше, аніж минулоріч. Зважаючи на використання нового стандарту перевірки викидів шкідливих речовин в атмосферу, ця цифра дуже позитивна, каже Маттес. Автовиробники були змужені знизити кількість вироблених авто, бо не всі моделі вчасно отримали перевідки. Наступного року VDA очікує менш ніж 3,4 мільйони нових реєстрацій, і відповідно ще мінус один відсоток. Але якщо подивитися на останні п'ять років - то ця цифра більше середнього показника за цей період.

На додачу, автовиробники почали відчувати наслідки торговельної суперечки між США та Китаєм. Експорт німецьких автовиробників зі США до Китаю знизився на третину за перші десять місяців 2018 року, повідомили у VDA. "Китайський авторинок відчуває занепад останні місяці", - каже Маттес. На світовому авторинку, за його словами, спостерігається певна стагнація на цифрі у 85 мільйонів нових реєстрацій на автомобілі на рік.

Шеф Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche) у Вашингтоні після переговорів з Дональдом Трампом

Шеф Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche) у Вашингтоні після переговорів з Дональдом Трампом

Німецькі боси автопрому у Вашингтоні

Погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита на німецькі авто поки також повністю не зникли з порядку денного. У вівторок, 4 грудня, шефи Volkswagen, Daimler та фінансовий директор BMW прибули до Вашингтона на перемовини з Трампом. Пізніше прозвучали заяви, що переговори були "конструктивними" і що було "зроблено крок для уникнення мит".

Президент VDA Маттес дивиться на результати перемовин дещо скептичніше. "Вони говорили про свої плани на ринку США, а не про торговельні питання", - каже Маттес. Федеральний уряд Німеччини наступного дня після зустрічі менеджерів автоконцернів у Вашингтоні з Дональдом Трампом також поспішив вказати на неполітичний зміст перемовин. "Це були  переговори підприємницького характеру, - повідомила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). - Вони мають бути чітко відокремлені від переговорів щодо торговельної політики". Вона нагадала, що на політичному рівні торговельні питання зі США має вирішувати виключно Єврокомісія.

Електромобільність вартуватиме втрати 100 тисяч робочих місць

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Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)

Ймовірні проблеми, з якими зіткнеться автомобільна індустрія у майбутньому, відображені у нових даних Інституту дослідження зайнятості (IAB) Німеччини.

Так, перехід індустрії від двигунів внутрішнього згоряння до електродвигунів призведе до зникнення десятка тисяч робочих місць. "У 2035 році близько 114 тисяч робочих місць зникнуть через перехід до виробництва електродвигунів для автомобілів", - заявили в інституті. Економіка на той час втратить близько 20 мільярдів євро, що відповідає близько 0,6 відсотка ВВП Німеччини, прогнозують експерти.

Дослідження профспілки німецьких автовиробників IG Metall разом з представниками автоіндустрії, результати якого були представлені ще в червні, вказують на те, що масовий перехід на електроавто знищить, у найкращому випадку, близько 75 тисяч із 210 тисяч робочих місць у галузі виробництва двигунів внутрішнього згоряння.

Дослідники IAB кажуть, що лише у галузі автобудування 83 тисячі робочих місць стануть непотрібними. "Інші індустрії теж постраждають і муситимуть скоротити 30 тисяч робочих місць", - зазначають в Інституті дослідження зайнятості. Водночас переорієнтація автоіндустрії на електродвигуни ймовірно створить щонайменше 16 тисяч нових робочих місць.

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Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018)

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    E-tron від Audi - надія баварського автовиробника

    Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.

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    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Виклик Tesla

    Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.

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    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Ринок електрокарів зростає

    Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

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    Стратегічні прорахунки

    Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

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    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Слабка присутність на ринку

    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

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    Volkswagen задумав наступ

    Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

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    Електромобільність та культовий преміум-бренд

    Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


DW.COM

Кельн і Бонн мають обмежити рух дизельних авто

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Аудіо й відео до теми

Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018)  

Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)  

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