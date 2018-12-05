Німецькі автовиробники досі роблять ставку на дизель

Водії не надто сучасних автівок з дизельним двигуном у Німеччині у прийдешньому році зіткнуться з обмеженнями. У 65 містах і громадах ФРН були допустимі межі вмісту двоокису азоту на рівні 40 мікрограмів на кубометр перевищені. Суди постановили, що рух дизельних автівок у цих регіонах має бути обмежений. Якщо водії таких авто воліють залишатися мобільними, вони мають придбати нову машину. Або чекати 2020 року.

Саме з 2020 року програми з переобладнання двигунів старих дизельних автомобілів, за прогнозами, зможуть бути технічно втілені в життя. Автомобілевиробникам затягування часу - тільки на руку. Вони весь час лиш те й робили, що намагалися максимально розтягнути час. Від початку виробники, що спричинили дизельну кризу, розраховували на те, що з часом власники дизельних авто просто придбають новий автомобіль. Адже купівля нового авто - це прибуток для автоконцернів. А от переобладнання старого двигуна, навпаки, - витрати.

Електроавтівка? Ні - дизель!

Асоціація німецьких автовиробників (VDA) висловлюється за те, аби люди купували дизелі з новими двигунами. "Ми агітуємо за те, аби частка дизелів зростала", - каже президент VDA Бернгард Маттес (Bernhard Mattes). Сучасні автівки з дизельним двигуном екологічного стандарту "Євро-6" мають дуже малі викиди двоокису азоту в атмосферу, каже він. "Вже сьогодні ми маємо понад 1200 моделей дизельних і бензинових авто на ринку, понад 700 з них вироблені німецькими концернами", - каже Маттес. Дві третини дизелів, що були вироблені у ФРН у листопаді цього року, оснащені двигунами стандарту "Євро-6".

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Частка дизельних авто серед усіх нових автомобілів, котра донедавна різко знижувалася, має знову йти вгору, вважає Маттес, а саме з причин захисту клімату. "Ми мусимо не забувати про викиди вуглекислого газу у нашій дискусії щодо викидів двоокису азоту", - аргументує Маттес. Дизельні двигуни викидають більше двоокису азоту в атмосферу, однак бензинові двигуни викидають більше шкідливого для клімату вуглекислого газу. Маттес вважає, що майбутнє належить електроавтівкам, однак "двигуни внутрішнього згоряння будуть затребувані ще довгий час".

Брак інфраструктури для електроавтівок

Але наскільки довгий час? Volkswagen вже оприлюднив конкретні дати. "У 2026 році розпочинається виробництво останньої партії авто з двигунами внутрішнього згоряння", - повідомив директор із розвитку Volkswagen Міхаель Йост (Michael Jost). VW бачить своє майбутнє у виробництві двигунів для електромобілів і планує продати останні авто з двигунами внутрішнього згоряння у 2040 році. Відповідно, останні нові моделі з дизельними чи бензиновими двигунами мають вийти на ринок у 2030-х роках.

Президент VDA Маттес, у свою чергу, бачить головну перешкоду до зростання кількості електроавтівок в нерозвиненій для цього інфраструктурі Німеччини. Йдеться передусім про необхідність створення широкої інфраструктури з підзарядки електродвигунів. Наразі у Німеччини обладнані 13500 пунктів з підзарядки, лише 900 з них можуть забезпечити швидку підзарядку. У Осло 450 мешканців користуються одним пунктом підзарядки, тоді як у Берліні - 4500. У багатьох країнах ЄС інфраструктура для електроавтівок не розвинена взагалі, зазначає Маттес.

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Кожна друга електроавтівка у ЄС - німецька

Водночас, президент VDA підкреслює, що автопромисловість ФРН не відстає від прогресу. "ФРН потроїть кількість моделей електроавтівок до 100 у наступні три роки. До того моменту буде інвестовано 40 мільярдів євро у розробку альтернативних двигунів і лідирує у їхньому патентуванні", - зазначає Маттес. Кожен третій патент у галузі електромобільності та гібриднинх двигунів зареєстрований у Німеччині.

Тож загалом виробники автомобілів можуть не хвилюватися за свій бізнес. У нещодавньому дослідженні Інституту дослідження транспорту Німецького центру авіації і космонавтики йдеться про те, що індивідуальна мобільність громадян надалі зростає. Дослідники вирахували, що у 2040 році німецькі автівки подолають 700 мільярдів кілометрів, що на 11 відсотків більше за показник 2010 року.

VDA загалом задоволені продажами

У 2018 році у Німеччині було зареєстровано близько 3,4 мільйонів нових машин. Це на один відсоток менше, аніж минулоріч. Зважаючи на використання нового стандарту перевірки викидів шкідливих речовин в атмосферу, ця цифра дуже позитивна, каже Маттес. Автовиробники були змужені знизити кількість вироблених авто, бо не всі моделі вчасно отримали перевідки. Наступного року VDA очікує менш ніж 3,4 мільйони нових реєстрацій, і відповідно ще мінус один відсоток. Але якщо подивитися на останні п'ять років - то ця цифра більше середнього показника за цей період.

На додачу, автовиробники почали відчувати наслідки торговельної суперечки між США та Китаєм. Експорт німецьких автовиробників зі США до Китаю знизився на третину за перші десять місяців 2018 року, повідомили у VDA. "Китайський авторинок відчуває занепад останні місяці", - каже Маттес. На світовому авторинку, за його словами, спостерігається певна стагнація на цифрі у 85 мільйонів нових реєстрацій на автомобілі на рік.

Шеф Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche) у Вашингтоні після переговорів з Дональдом Трампом

Німецькі боси автопрому у Вашингтоні

Погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита на німецькі авто поки також повністю не зникли з порядку денного. У вівторок, 4 грудня, шефи Volkswagen, Daimler та фінансовий директор BMW прибули до Вашингтона на перемовини з Трампом. Пізніше прозвучали заяви, що переговори були "конструктивними" і що було "зроблено крок для уникнення мит".

Президент VDA Маттес дивиться на результати перемовин дещо скептичніше. "Вони говорили про свої плани на ринку США, а не про торговельні питання", - каже Маттес. Федеральний уряд Німеччини наступного дня після зустрічі менеджерів автоконцернів у Вашингтоні з Дональдом Трампом також поспішив вказати на неполітичний зміст перемовин. "Це були переговори підприємницького характеру, - повідомила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). - Вони мають бути чітко відокремлені від переговорів щодо торговельної політики". Вона нагадала, що на політичному рівні торговельні питання зі США має вирішувати виключно Єврокомісія.

Електромобільність вартуватиме втрати 100 тисяч робочих місць

Дивитись відео 01:25 Now live 01:25 хв Поділитись Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/34VSi Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)

Ймовірні проблеми, з якими зіткнеться автомобільна індустрія у майбутньому, відображені у нових даних Інституту дослідження зайнятості (IAB) Німеччини.

Так, перехід індустрії від двигунів внутрішнього згоряння до електродвигунів призведе до зникнення десятка тисяч робочих місць. "У 2035 році близько 114 тисяч робочих місць зникнуть через перехід до виробництва електродвигунів для автомобілів", - заявили в інституті. Економіка на той час втратить близько 20 мільярдів євро, що відповідає близько 0,6 відсотка ВВП Німеччини, прогнозують експерти.

Дослідження профспілки німецьких автовиробників IG Metall разом з представниками автоіндустрії, результати якого були представлені ще в червні, вказують на те, що масовий перехід на електроавто знищить, у найкращому випадку, близько 75 тисяч із 210 тисяч робочих місць у галузі виробництва двигунів внутрішнього згоряння.

Дослідники IAB кажуть, що лише у галузі автобудування 83 тисячі робочих місць стануть непотрібними. "Інші індустрії теж постраждають і муситимуть скоротити 30 тисяч робочих місць", - зазначають в Інституті дослідження зайнятості. Водночас переорієнтація автоіндустрії на електродвигуни ймовірно створить щонайменше 16 тисяч нових робочих місць.

Дивитись відео 02:42 Now live 02:42 хв Поділитись Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38fSr Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018)