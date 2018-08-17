 Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея)

Німеччина відома у всьому світі не лише своїми автомобілями, а й автобанами. Ось кілька порад, перш ніж виїжджати на них та натискати на педаль газу.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Без обмежень швидкості

    Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Приготуйтесь до заторів

    За статистикою Всезагального німецького автомобільного клубу (ADAC), в 2016 році кількість заторів на дорогах зросла приблизно на 15 відсотків. Таке зростання відбулося в результаті як збільшення кількості автомобілів на дорогах, так і через збільшення ділянок шляху, де ведеться будівництво. Отже, готуйтеся проводити багато часу у заторах, особливо у великих містах.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    На "хвості"

    Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Посміхніться, вас знімають

    Стережіться камер фіксації швидкості! У Німеччині вони широко використовуються скрізь - від автобанів до центрів міст. Ці пристрої встановлюються поруч з дорогою і фіксують порушників без попереджень. Якщо їздити швидше, ніж це дозволено, квитанція на сплату штрафу буде відправлена додому порушнику разом із фотографією, на якій зображений він за кермом та номерний знак автомобіля.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    "Ні" мобільним телефонам за кермом

    Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Смуга для спецтранспорту

    Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Будьте пильними

    У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Водіння під "градусом"

    У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Зимові шини

    Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Розслабтеся у дорозі

    Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль.

    Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк


  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Без обмежень швидкості

    Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Приготуйтесь до заторів

    За статистикою Всезагального німецького автомобільного клубу (ADAC), в 2016 році кількість заторів на дорогах зросла приблизно на 15 відсотків. Таке зростання відбулося в результаті як збільшення кількості автомобілів на дорогах, так і через збільшення ділянок шляху, де ведеться будівництво. Отже, готуйтеся проводити багато часу у заторах, особливо у великих містах.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    На "хвості"

    Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Посміхніться, вас знімають

    Стережіться камер фіксації швидкості! У Німеччині вони широко використовуються скрізь - від автобанів до центрів міст. Ці пристрої встановлюються поруч з дорогою і фіксують порушників без попереджень. Якщо їздити швидше, ніж це дозволено, квитанція на сплату штрафу буде відправлена додому порушнику разом із фотографією, на якій зображений він за кермом та номерний знак автомобіля.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    "Ні" мобільним телефонам за кермом

    Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Смуга для спецтранспорту

    Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Будьте пильними

    У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Водіння під "градусом"

    У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Зимові шини

    Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Розслабтеся у дорозі

    Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль.

    Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк


Дивіться також:

Дивитись відео 02:21
Now live
02:21 хв

В'їзд суворо заборонено: правила для вантажівок в Німеччині (01.08.2018)

Читайте також: 

DW.COM

Вужчі - означає безпечніші: як у ЄС і світі зменшують смертність на дорогах

Світова статистика свідчить: широкі дороги провокують більше аварій з фатальними наслідками. Та щоб суттєво змінити ситуацію, самого звуження проїзних смуг недостатньо. (20.08.2018)  

Голий велосипедист зловився на радар швидкості в Німеччині

На чоловікові було лише взуття, але на дорозі він перевищив максимально дозволену швидкість руху. Поліція поки не змогла ідентифікувати порушника, щоб виписати йому штраф. (02.08.2018)  

У Німеччині за рік зафіксовані рекордні затори на дорогах

Затори на дорогах Німеччини у 2017 році продовжували бити рекорди - і за своєю кількістю, і за довжиною, і за часом, який у них доводиться проводити водіям. (23.01.2018)  

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

Німеччина відома у всьому світі не лише своїми автомобілями, а й автобанами. Ось кілька порад, перш ніж натиснути на педаль газу. (20.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

В'їзд суворо заборонено: правила для вантажівок в Німеччині (01.08.2018)  

Також за темою

Німецькі автобани

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати 20.08.2018

Німеччина відома у всьому світі не лише своїми автомобілями, а й автобанами. Ось кілька порад, перш ніж натиснути на педаль газу.

Межа - лише небо

Усе, що треба знати про німецькі автобани 28.05.2018

Німеччина відома не лише своїми автівками, але й автобанами. Ось декілька порад, які варто взяти до уваги, перш ніж сядете за кермо у ФРН.

Deutschland Straßenverkehr

Усе, що треба знати про німецькі автобани (фотогалерея) 29.05.2018

Німеччина відома не лише своїми автівками, але й автобанами. Ось декілька порад, які варто взяти до уваги, перш ніж сядете за кермо у ФРН.

Докладно

Долар залишатиметься найсильнішою валютою в світі

Чи похитнуться позиції долара, і хто загрожує валюті США

Експерти не виключають, що позиції долара можуть ослабнути. Що і хто може позбавити його поточного статусу? 

Bildergalerie Straßenverkehr (picture-alliance/C. Ohde)

Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея)

Німеччина відома у всьому світі своїми автобанами. Ось кілька порад, перш ніж на них виїжджати.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  