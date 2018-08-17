Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея)

Німеччина відома у всьому світі не лише своїми автомобілями, а й автобанами. Ось кілька порад, перш ніж виїжджати на них та натискати на педаль газу.
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