Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея)

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

На "хвості"

Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.