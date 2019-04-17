Німецьку кінопремію "Лола" здобув фільм про музиканта-інформатора "штазі"

Цьогоріч німецьку кінопремію (Deutscher Filmpreis) "Лола" в номінації "Кращий художній фільм" отримала драма "Ґундерманн" (Gundermann) кінорежисера Андреаса Дрезена (Andreas Dresen). Церемонія вручення нагород Німецької кіноакадемії відбулася в Берліні увечері п'ятниці, 3 травня.

Стрічка "Ґундерманн", відзначена золотою статуеткою, розповідає про життя Ґергарда Ґундерманна (Gerhard Gundermann) - автора пісень і виконавця з колишньої комуністичної НДР, який працював водієм екскаватора і деякий час співпрацював як інформатор з міністерством державної безпеки НДР ("штазі"). Картина Дрезена була номінована в десяти категоріях і отримала нагороди в шести з них, зокрема за кращу режисуру і кращий сценарій. Також золоту статуетку за кращу акторську роботу отримав і виконавець головної ролі у фільмі Александер Шеер (Alexander Scheer).

Режисер стрічки "Ґундерманн" Андреас Дрезен і виконавець головної ролі Александер Шеер

Драма австрійського режисера Вольфґанґа Фішера "Стикс" (Styxx), що торкається теми біженців у морі, удостоєна срібної "Лоли". Виконавиця головної ролі Сузанне Вольф (Susanne Wolff) отримала нагороду як найкраща актриса.

Бронзову статуетку здобула трагікомедія "Der Junge muss an die frische Luft" ("Хлопцю треба на свіже повітря"). Фільм німецької режисерки Кароліне Лінк (Caroline Link) розповідає про дитячі та юнацькі роки відомого німецького комедійного актора Гапе Керкелінґа (Hape Kerkeling).