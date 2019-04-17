Німецьку кінопремію "Лола" здобув фільм про музиканта-інформатора "штазі"

Цьогоріч німецьку кінопремію (Deutscher Filmpreis) "Лола" в номінації "Кращий художній фільм" отримала драма "Ґундерманн" (Gundermann) кінорежисера Андреаса Дрезена (Andreas Dresen). Церемонія вручення нагород Німецької кіноакадемії відбулася в Берліні увечері п'ятниці, 3 травня.
Стрічка "Ґундерманн", відзначена золотою статуеткою, розповідає про життя Ґергарда Ґундерманна (Gerhard Gundermann) - автора пісень і виконавця з колишньої комуністичної НДР, який працював водієм екскаватора і деякий час співпрацював як інформатор з міністерством державної безпеки НДР ("штазі"). Картина Дрезена була номінована в десяти категоріях і отримала нагороди в шести з них, зокрема за кращу режисуру і кращий сценарій. Також золоту статуетку за кращу акторську роботу отримав і виконавець головної ролі у фільмі Александер Шеер (Alexander Scheer).
Режисер стрічки "Ґундерманн" Андреас Дрезен і виконавець головної ролі Александер Шеер
Драма австрійського режисера Вольфґанґа Фішера "Стикс" (Styxx), що торкається теми біженців у морі, удостоєна срібної "Лоли". Виконавиця головної ролі Сузанне Вольф (Susanne Wolff) отримала нагороду як найкраща актриса.
Бронзову статуетку здобула трагікомедія "Der Junge muss an die frische Luft" ("Хлопцю треба на свіже повітря"). Фільм німецької режисерки Кароліне Лінк (Caroline Link) розповідає про дитячі та юнацькі роки відомого німецького комедійного актора Гапе Керкелінґа (Hape Kerkeling).
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Замок Ворд
У "Грі престолів" це Вінтерфелл, фортеця сім'ї Старк. При зйомках фільму замок Ворд, розташований на східному узбережжі Північної Ірландії, є відкритим і для туристів. Відвідувачі постріляти з лука або помірятися силою на мечах - і не тільки в автентичному оточенні, але ще й у відповідних костюмах, - а потім повечеряти як королі.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Замок Одлі
Недалеко від замку Ворд розташувався інший об'єкт, де знімали серіал. Розпочавши свій похід проти Ланністерів, Робб Старк втановив табір у цьому місті. Після битви в Шепочучому лісі молодий Старк навіть спромігся захопити в полон Джейме Ланністера. А пізніше Робб став жертвою змови та був вбитий на "Червоному весіллі".
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Толліморський ліс
Звідти ще годину треба їхати до чарівного Толліморського лісу. Тут знімали більшу частину сцен, пов'язаних із замком Вінтерфелл. У Толліморському парку діти Старків знайшли своїх вовченят. Пізніше Дикуни поселилися також тут. Для фанатів "Гри престолів" мальовничий національний парк є обов'язковим для відвідування.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Темна алея
Дорога всередині Темної алеї рідко буває такою порожньою. Вдень тут повно авто та туристичних автобусів. Адже в "Грі престолів" ця велична букова алея є частиною Королівського тракту, що веде на північ від Королівської гавані. Після вбивства її батька, Ар'я втекла з міста Залізного трону цим шляхом, що стало початком її довгої та пригодницької подорожі.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Кушендунські печери
Сувора погода північного берега Ірландії формувала Кушендунські печери впродовж 400 мільйонів років. Цю локацію використали під час зйомок другого сезону "Гри престолів". Червона жриця Мелісандра тут народила створіння із чорної тіні, яке вбило Ренлі Баратеона.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Долина Шилланавоґі
На відстані 30 кілометрів на північ від Белфаста розташована долина Шилланавоґі, яка є домом дотракійців. Багато сцен про могутніх вершників було знято саме у цій долині, під горою Слеміш (на фото). У "Грі престолів" Дотракійске море розташовувалось на сході Ессосу, величезного континенту на східній стороні Весторосу.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Узбережжя Портстюарта
Пляж у Портстюарті вважається одним з найкрасивіших у Північній Ірландії. Джейме Ланністер та сер Бронн билися з охороною Мартеллів на узбережжі у Дорні. Вони повинні були привести викрадену Мирцеллу назад до Королівської гавані. Зйомки самого міста у пустелі проводились в андалузьській Севіл'ї.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Баллінтой
Відвідати Залізні острови на заході Вестеросу цілком можливо. Гавань Беллінтой у "Грі престолів" використовувалась як фортеця Пайк на головному острові Залізних островів. Звідси родина Грейджоїв правила Залізними островами, жителі яких знані своїми навичками мореплавання. Зйомки проходили також на пляжі й у ближніх селах.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Ларрібейн
Ренлі Баратеон розмістив табір у Штормових землях для проведення турніру. На цьому турнірі Брієнна з Тарта перемогла Лораса Тайрелла та була прийнята в королівську охорону Ренлі. Після цього могутня лицарка стала однією з головних персонажів серіалу. Вона з'явиться також і у 8 сезоні.
-
"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії
Узбережжя Даунхілл
Драконовий камінь - це фортеця, яка височить на крутих скелях з північної сторони острова. Після вдалого повстання родове місце Таргарієнів на деякий час стало належати Батареонам. Але Деєнеріс повернулася до Вестеросу разом з армією та драконами та готова відвоювати Залізний трон та Драконовий камінь.
Автор: Фелікс Шлаґвайн