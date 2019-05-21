 Німецьку ″блогерку року″ звинуватили у фальсифікації єврейського коріння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Німецьку "блогерку року" звинуватили у фальсифікації єврейського коріння

Німецька історикиня Марі Софі Гінґст вигадала загиблих у Голокості предків і ввела в оману меморіал "Яд Вашем". За розповіді про єврейську бабусю вона отримала звання "блогерка року".

Марі Софі Гінґст з нагородою Блогер року

Марі Софі Гінґст з нагородою "Блогер року"

Архів німецького міста Штральзунд звинуватив у фальсифікації німецьку історикиню і блогерку Марі Софі Гінґст (Marie Sophie Hingst). Зокрема, жінці закидають, що вона вигадала "єврейських предків", яких насправді не було, і відіслала до меморіалу пам'ятіжертв Голокосту "Яд Вашем" в Єрусалимі список з 22 жертв Голокосту, яких не існувало насправді. Про цю історію повідомляє суботній номер журналу Der Spiegel, який вийшов 1 червня.

Марі Софі Гінґст почала вести блог, який має назву "Read on my dear, read on" у 2013 році під час стажування в Дубліні. У ньому вона неодноразово описувала свою єврейську бабусю та інших родичів, більшість з яких, за її словами, загинули в роки Голокосту. У 2017 році її нагородили званням "блогер року", число її абонентів сягало 240 тисяч осіб.

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Блогерку часто запрошували модерувати круглі столи та дискусії, пов'язані з єврейською тематикою, зокрема, до товариства меценатів берлінського меморіалу пам'яті жертв Голокосту.

Вона співпрацювала з Центром єврейських досліджень імені Сельми Штерн та іншими організаціями, де неодноразово виступала від імені нащадків жертв Голокосту. За даними співробітників міського архіву Штральзунда, єврейські родичі історикині вигадані, а серед справжніх родичів немає нікого, хто був би жертвою Голокосту.

Дід Марі Софі Гінґст був протестантським священиком, його дружина - зубним лікарем протестантського віросповідання.

Блог Марі Софі Гінґст містив низку протиріч та історичних неточностей, на які звернули увагу професійні історики, зокрема фахівець з генеалогії. З'ясувалося, що і в написаній нею для видання Die Zeit статті про сирійських біженців у Німеччині міститься низка очевидно вигаданих фактів, на які звернули увагу читачі. Під тиском фактів історикиня визнала, що частина викладених в блозі фактів є "літературою".

За даними Der Spiegel, ці фальсифікації не є кримінальним злочином, але залишаються "скандальним фактом". Сама блогерка заявила, що, вигадуючи історії про єврейську бабусю, вона прагнула отримати не матеріальну вигоду, а намагалася врятуватися від депресії і самотності, перебуваючи в Дубліні.

Дивитись відео 01:53

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  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

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