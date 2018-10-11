На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецько-український фонд".

Німецько-український фонд (НУФ) вбачає мету своєї діяльності у фінансовій підтримці мікро, малих та середніх підприємств України. Через банки-партнери НУФ надає українським підприємствам кредити для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал. Засади для функціонування Німецько-українського фонду заклали ще 1996 року. Засновниками НУФ виступили Національний банк України, міністерство фінансів України та Німецький банк розвитку (KfW). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.