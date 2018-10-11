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Німецько-український фонд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецько-український фонд".

Німецько-український фонд (НУФ) вбачає мету своєї діяльності у фінансовій підтримці мікро, малих та середніх підприємств України. Через банки-партнери НУФ надає українським підприємствам кредити для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал. Засади для функціонування Німецько-українського фонду заклали ще 1996 року. Засновниками НУФ виступили Національний банк України, міністерство фінансів України та Німецький банк розвитку (KfW). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина і ЄС забезпечують українських бізнесменів дешевими кредитами

Німеччина і ЄС забезпечують українських бізнесменів дешевими кредитами 11.10.2018

Євросоюз і, зокрема, Німеччина профінансували кредитну підтримку бізнесу в Україні. Результати цього проекту за перший рік надихають фінансових донорів на продовження і розширення цієї допомоги.
Укргазбанку дали кошти на кредити для бізнесу

"Укргазбанку" дали кошти на кредити для бізнесу 23.11.2017

"Укргазбанк" отримав від Німецько-українського фонду 81 мільйон гривень для кредитування малого та середнього бізнесу.

Німецько-український фонд кредитуватиме український бізнес через Кредобанк

Німецько-український фонд кредитуватиме український бізнес через "Кредобанк" 11.10.2017

Німецько-український фонд і "Кредобанк" підписали угоду щодо кредитування українських підприємств на суму 100 мільйонів гривень.

Німецькі кредити для українського малого й середнього бізнесу (відео) 05.04.2017

Від початку конфлікту на Донбасі малі підприємці мають чимало труднощів з пошуком грошей на розвиток бізнесу. Ситуацію допомагає змінити уряд ФРН.

Німеччина кредитує український малий та середній бізнес (05.04.2017) 05.04.2017

Після революції гідності на Майдані, анексії Криму і у розпал війни на Донбасі кредитний ринок України завмер. Малі підприємці мали чимало труднощів з пошуком грошей на розвиток бізнесу. Ситуацію допомагає змінити уряд ФРН.