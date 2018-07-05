Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні

Німецький культурний центр Ґете-Інститут (Goethe-Institut) почав працювати в Україні з 1993 року, коли набрала чинності угода між Україною та Німеччиною про культурне співробітництво. Першим проектом реалізації цієї угоди й стало відкриття відділення Goethe-Institut в Україні.

"Відкриття цього культурного центру підкреслює яке велике значення в своїй зовнішній політиці Німеччина надає співпраці з Україною у царині культури та освітньої політики", - зазначив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель. Він взяв участь в урочистостях з нагоди ювілею діяльності Goethe-Institut в Україні, які відбулись у четвер, 5 липня, в Києві.

За 25 років реалізовано 20 тисяч проектів у галузі культури й освіти

За цей час інституція реалізувала понад 20 тисяч проектів у галузі культури і освіти. Це виставки й семінари, кінофестивалі і музичні концерти, театральні вистави та зустрічі українських і німецьких культурних діячів.

Goethe-Institut - це також мовні курси. "В Україні існує великий інтерес до німецької мови і культури: за останні 25 років наші мовні курси відвідало понад 80 тисяч слухачів. Всі ці роки ми активно працюємо, щоб задовольнити такий інтерес", - каже директорка Goethe-Institut в Україні Беате Кьолер.

Вона зауважила, що за чверть століття Goethe-Institut став одним з найбільших культурних центрів Східної Європи. Зараз це також підтримка українських митців та освітян у побудові діалогу з Європою.

Ернст Райхель та Беате Кьолер на ювілейних урочистостях у Києві

"У нас працює 90 штатних працівників з України та Європи в усіх сферах діяльності, - констатувала Беате Кьолер. - Ми розбудували мережу, куди входять 15 центрів німецької мови, 17 партнерських шкіл, 3 культурних товариства, 4 читальних зали. Ми дуже раді, що українці проявляють інтерес до німецької мови та культури".

Тільки за останні роки завдяки проекту "Культурно-освітня академія" 200 культурних менеджерів із різних регіонів України отримали гранти на реалізацію своїх ініціатив, Goethe-Institut відкрив перший в Україні Німецький цифровий дитячий онлайн-університет, підтримав переклад українською понад 100 німецьких книг та ініціював конкурс на кращий книжковий дизайн - відтепер найкрасивіші українські книги бачить увесь світ на Франкфуртському книжковому ярмарку.