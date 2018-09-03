 Німецький хімік про причини та наслідки викидів на заводі в Криму | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.09.2018

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Україна

Німецький хімік про причини та наслідки викидів на заводі в Криму

Чому евакуація дітей з Армянська була правильною, але говорити про катастрофу рано? DW поговорила з німецьким хіміком про причини забруднення повітря на півдні Херсонської області та в Криму.

Дітей з Армянська евакуйовано

Дітей з Армянська евакуйовано

З кінця серпня мешканці півдня України біля адмінкордону з анексованим Росією Кримом скаржаться на маслянистий наліт, схожий на іржу, що вкрив металеві предмети. Також людиповідомляють про те, що їм дере у горлі та в носі. Є й повідомлення про передчасне опадання листя з дерев. Підконтрольна Москві де-факто влада півострова дійшла висновку, що причина - випаровування з кислотонакопичувача заводу "Титанові інвестиції" (в минулому - "Кримський титан". - Ред.), що належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу і розташований поблизу міста Армянська. Випаровування, за цією версією, пов'язані з пересиханням кислотонакопичувача на заводі, куди збиралися хімічні речовини.

Про можливі причини і наслідки цього інциденту DW поговорила з професором Акселем Кляйном (Axel Klein), доцентом кафедри неорганічної хімії Кельнського університету.

DW: Наскільки ймовірною здається вам версія, яку висунула "влада" анексованого Криму?

Аксель Кляйн: Головне питання - якою була погода в регіоні останнім часом. Якщо дійсно було дуже спекотно і не було дощів, то все могло бути справді так. Однак використовувати слово "катастрофа" мені здається перебільшенням. Коли подібні підприємства перебувають не на такому технічному рівні, як в Німеччині, то можна припустити, що вони завжди здійснюють якісь викиди. І, звичайно, вони не розраховані на те, що тижнями немає дощів, і частинки не змиває. Можливо, так і сталося.

Професор хімії Аксель Кляйн

Професор хімії Аксель Кляйн

У Німеччині під час виробництва титану не використовуються відкриті накопичувачі. Після виробництва діоксиду титану залишається так звана розбавлена кислота. Ще років 20 тому її утилізували в Північному морі, але потім це заборонили. Сьогодні її переробляють. Тоді ж вирішили, що ця розбавлена кислота не повинна зберігатися просто неба. Припускаю, що в Україні це досі так.

Що могло бути джерелом маслянистого іржавого нальоту на металевих предметах?

Коли віє гарячий вітер, і у повітрі немає вологи, то з відкритого накопичувача в повітря потрапляють частинки. Сірчана кислота розкладається на сірчаний ангідрид і діоксид сірки. Коли ці обидві речовини потрапляють на металеву поверхню, утворюється маслянистий шар, що складається переважно з сірчаної і сірчистої кислоти. Водночас в атмосферу з накопичувача потрапляє пил. Цей пил містить залишки виробництва діоксиду титану, в основному залізо, тобто залишки ці - червоно-коричневого кольору. Це схоже на те, про що повідомляють місцеві жителі в Криму.

DW.COM

Понад тиждень мешканці півдня Херсонщини та півночі окупованого Криму скаржаться на проблеми зі здоров'ям через забруднення повітря заводом "Кримський титан". Репортаж DW з місця подій. (05.09.2018)

У Держприкордонслужбі України повідомляють про випадки отруєння прикордонників у Херсонській області через хімічні викиди в Криму. Тим часом влада анексованого Криму оголосила евакуацію дітей з міста Армянськ. (05.09.2018)

Може бути і ще одне джерело. У звичайному режимі таке підприємство викидає в атмосферу пару, вуглекислий газ, а також частинки оксиду титану, краплі сірчаної кислоти, і, можливо, частки оксиду заліза. Коли тижнями немає дощів, виникає проблема - ці речовини накопичуються на поверхнях, і в підсумку виникає такий маслянистий наліт.

Майже через два тижні після перших скарг місцевих жителів де-факто влада Криму вирішила вивезти дітей з Армянська. При цьому її представники говорять, що небезпеки для життя немає і це - запобіжний захід. А ви як вважаєте?

Це правильне рішення. Контакт із цим маслянистим нальотом може викликати печіння. Можливо, це суміш сірчаної кислоти з частинками заліза. Велика концентрація діоксиду та сірчаного ангідриду - небезпечна. Вона призводить до подразнення слизових оболонок.

Для дітей це особливо небезпечно?

Так, тому що дитячі тканини більш уразливі. Це не смертельно, але справа в тому, що в тих дітей, що живуть там, уже зараз можуть бути якісь хвороби, що розвинулися з часом. Адже завод працює там давно. У Німеччині в 1970-і роки дітей з Рурської області, де була сконцентрована важка промисловість, регулярно відправляли на курорт. Доведено, що дихальні шляхи дітей, які живуть поблизу промислових підприємств, страждають.

А як поводитися дорослим? Чи достатньо носити медичні маски для захисту органів дихання?

Так. Найбільша небезпека походить від крапель сірчаної кислоти. Пов'язка для дихання від цього захищає. Але старим і хворим людям я б теж не радив там залишатися.

Згідно з прогнозами погоди, найближчим часом у цьому регіоні України очікуються сильні дощі. Це добре, або ці дощі небезпечні?

Якщо мова йде тільки про маслянистий наліт, то дощ - це дуже добре, він його просто змиє. Якщо ж в атмосферу потрапила велика кількість цих газів, то можливий кислотний дощ. Але це не означає, що такий дощ призведе до корозії автомобілів або у людей з'являться дірки на шкірі. Просто у нього водневий показник (pH) не 7, що нормально, а 6 або 5. Це буде проблематичним для рослин і тварин тільки в довгостроковій перспективі.

Чи можна їсти овочі і фрукти, які там ростуть?

Так. Нічого з того, що там, можливо, є, не містить потенціалу, який був би небезпечнішим за сильну кислоту. А її можна повністю змити водою. Страждають дерева, але коли кислоту змиє, проблема вирішиться сама собою. Проблематично також, якщо ґрунт роками страждає від кислотних дощів. Тобто в цілому я припускаю, що підприємство працювало в звичайному режимі, але виникли проблеми через тривалу посуху і спеку. В принципі, виробництво діоксиду титану шкідливим не є.

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Хімічні викиди в Криму: що відбувається в Армянську? (05.09.2018)

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Хімічні викиди в Криму: що відбувається в Армянську? (05.09.2018)  

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