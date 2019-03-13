Німецький суд виніс знакове рішення у справі сурогатного материнства в Україні

Сурогатне материнство за останні роки набуває дедалі більшого поширення у світі. Однак нерідко воно стає причиною правових колізій та затяжних судових розглядів, адже законодавство у цій сфері сильно відрізняється від країни до країни. У вівторок, 23 квітня, Федеральний верховний суд ФРН у Карлсруе виніс рішення, яке у майбутньому може стати орієнтиром при розгляді подібних справ у німецьких судах.

Суть справи така: наприкінці 2015-го року у пологовому будинку в Києві українська сурогатна матір народила на світ дитину після штучного запліднення із використанням біоматеріалу німецької подружньої пари з Дортмунда. Після народження дитини українські органи, відповідальні за реєстрацію актів цивільного стану, видали свідоцтво про народження, де батьками новонародженої дитини була вказана німецька подружня пара.

Усиновлення як вихід із колізії

Водночас під час реєстрації немовля у Німеччині у документах материнство юридично закріпили за українською сурогатною матір'ю, відповідно до правил німецького законодавства. Сурогатне материнство у Німеччині заборонено законом. Дортмундська пара намагалася переконати німецьких клерків у тому, що реєстрація їхнього батьківства є законною, адже в Україні сурогатне материнство офіційно дозволене. Але ці аргументи не подіяли, і парі довелося звернутися до суду.

Тим не менш, у минулому Федеральному верховному суду Німеччини усе ж доводилося визнавати таке батьківство "заднім числом", за позовами від пар, що попередньо отримували рішення на свою користь від судів в інших країнах. Однак ситуація у цій сфері давно вимагала прояснення. До того ж, у німецькій юридичній системі домінує чітке переконання, що у подібних справах слід застосувати лише німецьке право, якщо дитина житиме і зростатиме у Німеччині.

За німецьким законом, матір'ю дитини вважається біологічна матір - та особа, яка дитину народила. Як постановив у вівторок Федеральний суд ФРН, для усунення правових колізій щодо юридичного статусу матері необхідна має бути використана процедура всиновлення. Слід очікувати, що від цього рішення відштовхуватимуться у майбутньому німецькі судді при розгляді подібних позовів.