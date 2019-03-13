Німецький суд виніс знакове рішення у справі сурогатного материнства в Україні
Федеральний верховний суд Німеччини своїм останнім рішенням вніс ясність у питання правового статусу батьків дитини, народженої українською сурогатною матір'ю. Рішення може стати орієнтиром у схожих позовах.
В Україні сурогатне материнство законне, натомість у Німеччині - ні
Сурогатне материнство за останні роки набуває дедалі більшого поширення у світі. Однак нерідко воно стає причиною правових колізій та затяжних судових розглядів, адже законодавство у цій сфері сильно відрізняється від країни до країни. У вівторок, 23 квітня, Федеральний верховний суд ФРН у Карлсруе виніс рішення, яке у майбутньому може стати орієнтиром при розгляді подібних справ у німецьких судах.
Суть справи така: наприкінці 2015-го року у пологовому будинку в Києві українська сурогатна матір народила на світ дитину після штучного запліднення із використанням біоматеріалу німецької подружньої пари з Дортмунда. Після народження дитини українські органи, відповідальні за реєстрацію актів цивільного стану, видали свідоцтво про народження, де батьками новонародженої дитини була вказана німецька подружня пара.
Усиновлення як вихід із колізії
Водночас під час реєстрації немовля у Німеччині у документах материнство юридично закріпили за українською сурогатною матір'ю, відповідно до правил німецького законодавства. Сурогатне материнство у Німеччині заборонено законом. Дортмундська пара намагалася переконати німецьких клерків у тому, що реєстрація їхнього батьківства є законною, адже в Україні сурогатне материнство офіційно дозволене. Але ці аргументи не подіяли, і парі довелося звернутися до суду.
Тим не менш, у минулому Федеральному верховному суду Німеччини усе ж доводилося визнавати таке батьківство "заднім числом", за позовами від пар, що попередньо отримували рішення на свою користь від судів в інших країнах. Однак ситуація у цій сфері давно вимагала прояснення. До того ж, у німецькій юридичній системі домінує чітке переконання, що у подібних справах слід застосувати лише німецьке право, якщо дитина житиме і зростатиме у Німеччині.
За німецьким законом, матір'ю дитини вважається біологічна матір - та особа, яка дитину народила. Як постановив у вівторок Федеральний суд ФРН, для усунення правових колізій щодо юридичного статусу матері необхідна має бути використана процедура всиновлення. Слід очікувати, що від цього рішення відштовхуватимуться у майбутньому німецькі судді при розгляді подібних позовів.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Ім'я дитини: традиційне чи незвичне?
Вибір імені - мов вибір татуювання, тільки для іншої людини. Для деяких батьків ім'я малюка - спосіб підкреслити власну ідентичність, але з наслідками цього рішення житиме дитина. У будь-якому разі не варто критикувати вибір молодих батьків. До речі, найпопулярнішими дитячими іменами 2017 року в Німеччині були Марі та Максиміліан.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Грудне годування у громадських місцях
Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Годувати грудьми: так, але як довго?
Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Який дитсадок обрати
Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Щеплення: так, ні, які?
96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати?
Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка "Кожна дитина може навчитися спати" стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Методи виховання
Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками "Attachment Parenting" - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Одно- чи багаторазові підгузки
Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Кашка: домашня чи з супермаркету
Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Діти і гаджети
Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Діти й ласощі
Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули.