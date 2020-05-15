Німецький спецпідрозділ KSK розформують? В еліту Бундесверу потрапили неонацисти

Через чотири місяці в Бундесвері більше не буде, можливо, військ спеціального призначення під назвою Kommando Spezialkräfte (KSK): їм загрожує розформування. При цьому одна рота німецьких спецвійськ буде розпущена негайно. До того ж увесь цей елітний підрозділ припинить участь у маневрах та міжнародних місіях, а задачу навчання його особового складу покладуть на іншу армійську частину. Серйозна перевірка з можливими оргвисновками чекає й на військову контррозвідку ФРН (MAD).

Міністерка оборони ФРН відреагувала жорстко

Такими є наслідки гучного військово-політичного скандалу, що вибухнув у Німеччині. Сталося саме те, чого завжди побоювалася демократична громадськість ФРН, яка добре засвоїла уроки німецької історії: збройні сили країни потрапили, принаймні частково, під вплив правих екстремістів та неонацистів. Звідси й жорстка реакція міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), котра вже попереджала про небезпеку правого радикалізму в Бундесвері.

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер

29 червня вона приїхала в розташування KSK й оголосила ультиматум особовому складу спецпідрозділу: або військовослужбовці залишаються частиною проблеми - або стають частиною її вирішення. Конкретно це означає, що вони отримали випробувальний термін до 31 жовтня, щоби довести здатність до "самоочищення" своїх лав. Якщо це не дасть бажаного результату, цей підрозділ буде повністю розформовано.

30 червня міністерство оборони ФРН письмово поінформувало Бундестаг про намічену реформу. Вона була розроблена на основі 55-сторінкової доповіді, яку міністерці оборони представила сформована за її розпорядженням 29 травня робоча група. 1 липня Крамп-Карренбауер приїхала на засідання парламентського комітету з оборони.

Бундесвер - парламентська армія

Справа в тому, що у ФРН - парламентська армія, це відрізняє Бундесвер від президентських армій у багатьох інших країнах, де головнокомандувачем, який віддає накази про застосування військ, є глава держави. А в ФРН, і це пов'язано з історичним досвідом країни, використання збройних сил за межами НАТО можливе тільки з дозволу парламенту.

Відповідно, багато питань, пов язаних з оборонною політикою, міністр оборони зобов'язаний узгоджувати з депутатами, котрі, в свою чергу, мають право вимагати детальної інформації про стан справ у війську.

1 липня після зустрічі з депутатами Аннеґрет Крамп-Карренбауер дала пресконференцію, на якій розповіла, яких екстрених заходів буде вжито стосовно KSK і чому вони виявилися необхідними. При цьому вона підкреслила, що переважна частина бійців підрозділу вірна конституційному ладу ФРН. У той самий час вона зауважила, що в спецпідрозділі виникла своєрідна елітарність, відірваність від інших частин Бундесверу, що сприяло поширенню радикальних настроїв.

Праворадикальні спецпризначенці зі зв'язками в контррозвідці MAD

Спусковим гачком теперішніх подій став обшук, проведений поліцією в травні в східнонімецькій землі Саксонія на земельній ділянці військовослужбовця KSK. Там було виявлено таємний склад зброї та боєприпасів. Саме після цього міністерка оборони й створила робочу групу, покликану ретельно розібратися в усіх обставинах цієї надзвичайної пригоди. Тим більше, що тривожні сигнали, пов'язані з особовим складом спецпідрозділу, надходили з квітня 2017 року.

Бійці спецпідрозділу KSK під час навчань у Німеччині

Тоді солдати 2-ї роти KSK влаштували проводи одному зі своїх командирів і під час цієї вечірки, за деякими свідченнями, слухали музику праворадикальних рок-гуртів, піднімали руки в нацистському привітанні та розважалися тим, що кидали один в одного відрубані свинячі голови. Саме ця рота й буде тепер безперечно розформована.

У січні 2020 року військова контррозвідка MAD повідомила, що 20 військовослужбовців KSK підозрюються в праворадикальних поглядах. У порівнянні із загальною чисельністю підрозділу це вп'ятеро більше, ніж у середньому в Бундесвері. Пізніша тінь упала й на саму MAD: виникли обґрунтовані підозри, що її співробітники інформували солдатів спецпідрозділу про хід розслідування.

І вже зовсім тривожно стало після того, як виявилося: Бундесвер зараз не може пояснити, куди поділися з його арсеналів загалом 85 тисяч набоїв та 62 кілограми вибухівки. Тому тепер у військах пройде інвентаризація всього майна. Треба з'ясувати, пов'язано це з недбалістю чи лихим наміром.

Війська спеціального призначення: для чого вони потрібні ФРН?

При всьому цьому Крамп-Карренбауер не залишає ані найменших сумнівів у тому, що Німеччині потрібні війська спеціального призначення, а тому можливе повне розформування конкретного підрозділу KSK зовсім не означає принципової відмови від такого роду високопрофесійних частин. Вони, нагадує міністерка оборони, потрібні, зокрема, для звільнення німецьких громадян, які потрапили в заручники в зонах бойових дій.

Саме з цією метою спецпідрозділ KSK і було створено в 1996 році, причому ключову роль при цьому відіграла якраз медіакомпанія DW. Під час громадянської війни в Руанді, яка переросла в 1994 році в геноцид однієї з груп місцевого населення, в смертельній небезпеці опинилися громадяни Німеччини, співробітники радіостанції Deutsche Welle ("Німецька хвиля"), які працювали в місті Кігалі на ретрансляційній станції. На прохання уряду ФРН їх вивезли з цієї африканської країни бельгійські десантники, оскільки німецьких частин, вишколених для виконання таких задач, тоді ще просто не було.

Щоправда, звільняти заручників створеному під враженням від цих подій армійському спецпідрозділу KSK, згідно з повідомленнями ЗМІ, так і не довелося - на відміну від поліцейського спецпідрозділу GSG-9. Однак бійці військ особливого призначення неодноразово брали участь в операціях в Афганістані й у навчанні місцевих кадрів, наприклад, у Йорданії.