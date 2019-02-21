 Німецький режисер Штурм: ″Україна може більше ставити Вагнера″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Німецький режисер Штурм: "Україна може більше ставити Вагнера"

1 березня німецький режисер Міхаель Штурм представляє у Львівській опері прем'єру "Лоенгріна" Ріхарда Вагнера. Подія - особлива для України, бо творів Вагнера зараз немає в репертуарі жодного українського театру.

Ніколи не питай мене

Головний лейтмотив опери - слова "Ніколи не питай мене"

Міхаель Штурм (Michael Sturm) - працював режисером у театрах Касселя, Саарбрюккена, Гамбурга, Лінца, Бремена, Дессау та Фрайбурга. Однією з найважливіших своїх робіт він вважає постановку "Проданої нареченої" у колишньому концентраційному таборі Терезієнштадт. По-новому він вирішив поставити Ріхарда Вагнера і у Львівській опері. Вистава йтиме мовою оригіналу, але глядачі зможуть бачити у рухомому рядку над сценою переклад українською. Про те, як режисерові працювалося у Львові - в інтерв'ю DW.

DW: Пане Штурм, у вас, як режисера, є вибір, де працювати: вас запрошують багато європейських театрів. Чому ви обрали постановку в Україні?

Міхаель Штурм: Я - дуже сентиментальна людина і мені подобається схід Європи. Правда, про Україну я почув недавно, тільки 7 років тому. Тоді я познайомився з Мироном Юсиповичем, головним диригентом Львівської опери. Ми спілкувались, і він запропонував мені зробити щось спільно. І нарешті, нам це вдалось. Але зізнаюсь чесно: не очікував тут такого високого рівня музикантів і солістів. 

Міхаель Штурм

Міхаель Штурм: "Я дуже сентиментальна людина"

Ви вже двічі ставили "Лоенгрін" в Саарбрюккені і Люксембурзі. Чому знову "Лоенгрін"?

Це була ідея Мирона Юсиповича. Це він поставив таке завдання. Але відмовитись я не зміг. Це - музика, яка зачаровує. Для мене Вагнер завжди був своєрідним наркотиком. У моїй юності перша опера, яку я побачив, була "Лоенгрін". Я втретє ставлю цю виставу і щоразу відкриваю для себе щось нове. Це - те, що зачаровує. Музика є абсолютно геніальною.

А чим ця постановка в Україні відрізнятиметься від ваших двох інших?

Вона абсолютно інша за естетикою. Передовсім завдяки сценографії, незвичним декораціям, які символізуватимуть закритий простір. А по-друге, вона глибша, ми хотіли показати глибші мотиви Вагнера. Бо час, коли писався "Лоенгрін", - це час романтики, несвідомого, якихось роздумів.

Головним лейтмотивом опери є слова "Ніколи не питай мене"*, які, до речі, прозвучать тут також і українською. Ця сцена - як простір душі. І у цьому закритому просторі дуже чітко відчуваєш, як це є, коли не можна ставити запитань. Тоді починає руйнуватись людяність... Це в принципі, дуже цікаво, як ми, люди, в суспільстві можемо через це поводитись. З того, врешті, може виникнути тоталітарне суспільство. 

Головний герой, лицар Лоенгрін, у вашій виставі - в образі паяца. Чому?

Такою є мрія головної героїні Ельзи. У нас вийшов, фактично, сумний клоун, який хотів змінити світ, але зіткнувся з реальністю, тому знову став тим самим сумним клоуном, бо не зміг дослухатись до себе. Всі ці персонажі стилізовані, як у казці: і король, і Тельрамунд. І жінки в уніформі, вони, ніби теж перебувають уві сні. Вони, ніби бачать цей сон всі разом. Я вважаю, що людина стає людиною через свої сни, фантазії. Так вона отримує свою ідентичність. 

Для втілення цієї експериментальної  постановки ви привезли з собою австрійського сценографа Маттіаса Енгельманна (Matthias Engelmann) та німецького хормейстера Йоганнеса Келера (Johannes Köhler). Це - ваша команда?

Так, це люди, з якими я працював раніше. Зі сценографом Маттіасом ми вже знаємось більше 10 років. На якийсь певний час ми втратили контакт, але потім відновили. Мені імпонує його підхід і це вже наша п’ята спільна вистава. Своєю командою тепер я вважаю і українських виконавців. Мене тут сильно вразила якість хору, солістів. Я думаю, що Україна має великі можливості більше ставити Вагнера. Тут є молоді люди, які мають унікальні голоси: Олеся Бубела, і Роман Коренцвіт, і Степан Дробіт та інші. 

Незвичні декорації символізують закритий простір

Незвичні декорації символізують закритий простір

Чи не виникали у вас з ними труднощі, наприклад, через мовний бар’єр?  

Проблем не було. Я вже трохи розумію українську. Мені допомогло, що я володію чеською і польською. І тому під час репетицій ми отримали дуже багато "слов'янського гуляшу". Але це добре спрацювало і ми отримали велике задоволення від спільної роботи.

Твори Вагнера через складність гри і сприйняття в Україні ставлять дуже рідко. Чи добрий вибір зробила Львівська опера, коли взялась за його постановку?

Не можна постійно грати "Набукко" і "Травіату". Без таких німецьких опер музичний світ буде неповним. Треба грати, треба ставити такі речі і публіку до цього готувати, пристосовувати. Кожен диригент і співак хотів би це робити, але це і велике випробовування. Багато диригентів не ставлять Вагнера саме через те, що просто бояться. Мирон Юсипович - інший, він - диригент Вагнера. Він все дуже добре розуміє. Сама постановка вистави теж незвична, цікава, але все-таки центральною персоною в опері є диригент. В Україні я знаю наразі лише двох диригентів, які вдало диригують Вагнера - це Мирон Юсипович і Оксана Линів.

Чим ця опера може бути цікава українцям?

Ви побачите прекрасне видовище. Артисти, які перебувають на сцені, вони показують дуже високий європейський рівень. Україна може пишатись цими людьми.

*За легендою, яка лягла в основу опери, лицар Лоенгрін припливає на човні з лебедем, рятує герцогиню Ельзу та готовий захищати її народ. Однак передумовою для його допомоги є те, що їй не дозволено запитувати про його справжнє ім'я та походження. Коли герцогиня порушує таку заборону й ставить фатальне запитання, він залишає її.

Дивитись відео 03:40

Ріхард Вагнер - геній та антисеміт

DW.COM

Вагнер, Байройт, "Кільце Нібелунгів" - і так уже 100 років

25 липня фестиваль імені Ріхарда Вагнера у німецькому Байройті відзначає 100-літній ювілей. Фестиваль вважається однією з найважливіших музичних подій. Серед гостей традиційно – канцлер ФРН Анґела Меркель. (25.07.2011)  

У Донецьку поставлять "Летючого голландця" Вагнера

Вперше в Україні опера німецького композитора Ріхарда Вагнера буде виконуватися за оригінальними партитурами автора на мові оригінала. Відповідний міжнародний культурний проект стартував у Донецьку. (02.07.2011)  

Ріхард Вагнер: геній і шарлатан

Він вважається одним із найвідоміших німецьких композиторів усіх часів. Але і зараз, 125 років після його смерті, Ріхард Вагнер залишається суперечливою постаттю. (24.07.2008)  

Аудіо й відео до теми

Ріхард Вагнер - геній та антисеміт  

Реклама

Відео

Чи справді ви німець? Реальний іспит на громадянство ФРН (01.03.2019)

Забудьте про вивчення німецької Конституції та столиць федеральних земель. Якщо ви справді хочете стати німецьким громадянином, ось що треба знати насправді. 

Зі смітника - на подіум: українка робить прикраси з пластику (19.02.2019)

Зі смітника - на подіум. Українська майстриня робить біжутерію з переробленого пластику. Ці прикраси вже потрапили навіть Ukrainian Fashion Week.  

Фотогалерея

10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена - фотогалерея

Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  