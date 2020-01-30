Німецький науковець: Сподіваємося на вакцину проти різних коронавірусів

DW: Пане Бекер, як Ви і Ваші колеги-дослідники розробляєте вакцину від нового коронавірусу?
Штефан Бекер: Аби розробити цю вакцину, імунна система вакцинованого має вступити в контакт із поверхневим протеїном нового вірусу. Так само ми робили із коронавірусом MERS, який з'явився в 2012 році.
Ми робимо це за принципом конструктора: частина, яка вже готова, - це платформа вакцини. Це можуть бути різноманітні віруси, які, однак, не заражають людину, а є для неї безпечними.
У цей конструктор закладається генетична інформація нового поверхневого протеїну нового коронавірусу. Але це може так само бути вірус еболи чи коронавірус MERS, чи інші віруси. Ця процедура можлива у випадку з багатьма вірусами.
Імунна система тоді почне виробляти антитіла та клітинну імунну відповідь на поверхневий протеїн нового коронавірусу. І якщо людина заразиться коронавірусом, то імунна система в найкращому разі реагуватиме на це у захисний спосіб.
Але спрогнозувати це заздалегідь не можна. Вакцину спочатку потрібно розробити, потім протестувати на тваринах та, зрештою, на людині. Лише тоді вакцину можна буде випустити на ринок. Нам варто рахуватися з тим, що мине щонайменше півтора року, перш ніж вакцину можна буде справді давати пацієнтам.
Штефан Бекер - вірусолог з Університету Марбурга
Вірус SARS був дещо схожий на нинішній коронавірус. Але тоді розробка вакцини не дійшла далі за тестування на мавпах. Чому так?
Причина полягала попросту в тому, що SARS зник. Усе тривало з березня до липня 2003 року, після чого вже не було випадків, які треба було лікувати чи щодо яких треба було б уживати профілактичних заходів.
Розробка вакцини - дорога справа. Клінічні дослідницькі фаза-1 і фаза-2, коли вакцину тестують на небажані побічні дії на людях, а також на те, чи виробляє організм бажану імунну відповідь на вірус, не мають особливого сенсу, якщо вірус, очевидно, більше не становить жодної загрози.
З вірусом MERS ситуація виглядає інакше. Тут зараження людського населення час від часу відбуваються вже з 2012 року. Тож тут сенс у розробці і виробництві вакцини був.
Чи є вже вакцина проти MERS?
Так, ця вакцина якраз нещодавно пройшла дослідницьку фазу-1 і зараз переходить до фази-2 та сподіваюсь колись і до фази-3. Цю вакцину розробив Німецький центр інфекційних досліджень (DEZIF).
SARS, MERS і новий коронавірус дещо відрізняються один від одного. Яку тактику ви застосовуєте у відповідь на те, що вірус настільки здатний змінюватися?
Спалах нового коронавірусу, звісно, додатково змінить наше уявлення про те, як у майбутньому потрібно виробляти вакцини проти коронавірусів. Зараз намагатимуться, звісно, виробити вакцини, що захищають від більш ніж лише одного коронавірусу. Це урок, який можна винести з цієї історії: що треба намагатися розробити засоби, які можуть діяти проти кількох коронавірусів. Цього на даний момент поки що немає.
Примітно, що цей новий коронавірус дуже схожий на SARS. Але за іронією долі, не в тому, в чому потрібно: що стосується поверхневого протеїну, то вони суттєво відрізняються один від одного.
Тобто потрібно розробити спеціальні процедури, аби створити вакцину, яка б діяла проти різних коронавірусів.
На даний момент багато інфікованих перебувають під карантином. Чи не означає це, що епідемія незабаром знову скінчиться, ще до того як з'явиться вакцина - як це було з SARS?
Це саме те, чого б нам дуже хотілося: що ці драконівські заходи з карантину справді спрацюють. Нічого страшного в цьому не буде. Але із розробкою вакцини не можна зволікати, чекаючи на повну епідеміологічну картину, тобто поки стане зрозуміло, чи залишиться вірус, як це сталося у випадку з MERS, чи зникне як SARS.
Тобто не можна відкинутися в кріслі та сказати: лише коли буде по-справжньому кепсько, тоді ми щось робитимемо. Адже тоді час, коли можна було щось зробити, вже мине. Чим швидше діяти, тим краще. Тому я би в будь-якому разі радив надалі працювати над вакцинами проти нового коронавірусу. І якщо зрештою стане видно, що епідемія минула і вірус не закріпився серед людського населення, то можна буде сказати: добре, тепер працюватимемо з дещо меншим завзяттям. Але в будь-якому разі, це добра інвестиція часу та грошей.
Доктор Штефан Бекер (Stephan Becker) - професор і директор Інституту вірусології Університету Марбурга та член Національної академії наук Leopoldina. Він координує спеціальний напрямок досліджень РНК-вірусів та робочу групу з новоутворених інфекційних захворювань при Німецькому центрі інфекційних досліджень.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Невідомий вірус вражає Ухань
31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Виявлено новий штам коронавірусу
Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Перша смерть у Китаї
11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Вірус поширюється на сусідні країни
Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Як передається вірус
До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Безпрецедентні заходи в Китаї
23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Підстави для глобального надзвичайного стану?
За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Коронавірус досягає Європи та Австралії
24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Зачепило китайський Новий рік
Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Закриття кордонів
Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Німеччина приєднується до боротьби з вірусом
27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Перші випадки коронавірусу в Німеччині
27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Евакуація іноземних громадян з Уханю
28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.
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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання
Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР
У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.
Автор: Крістіна Бурак