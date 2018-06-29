Німецький бізнес рахує збитки через ранній виліт футбольної збірної з ЧС-2018

Через ранній виліт національної збірної Німеччини з футболу з чемпіонату світу німецькі виробники пива недоотримають близько 40 мільйонів євро. Такі оцінки озвучив у четвер, 28 червня, Ульріх Біне (Ulrich Biene), речник компанії Veltins - одного з великих німецьких виробників пива.

Згідно з озвученими підрахунками, якби німецькі футболісти спромоглися пробитись у плей-оф чемпіонату, то німецька пивна галузь могла б розраховувати на продаж 40 мільйонів літрів пива додатково, цитує агенція dpa. Очікуваних у наступні кілька тижнів "турбо-продажів" пива не буде, бо емоційне напруження та інтерес до чемпіонату у німецьких фанів значно знизиться, а відтак - майже зникнуть і поширені в Німеччині масові перегляди футболу в барах, ресторанах та інших громадських місцях, констатував Біне.

Рахують свої збитки також і власники німецьких ресторанів. Як повідомили у асоціації німецьких готелів та ресторанів, ранній виліт збірної з чемпіонату став великим розчаруванням для представників галузі, які "інвестували неймовірно багато" із розрахунком отримати прибутки під час ЧС-2018.

Після вильоту збірної ФРН з ЧС-2018 у великих німецьких містах закриваються популярні тут футбольні фан-зони для публічного перегляду матчів. Зокрема, закриття і демонтаж фан-зон відбудеться у Франкфурті-на-Майні та Гамбургу. Натомість велика фан-зона у центрі Берліна біля Бранденбурзьких воріт продовжить свою роботу до самого фіналу чемпіонату, який відбудеться 15 липня.

Вперше в історії німецької збірної з футболу вона не змогла вийти з групи на чемпіонаті світу. Напередодні, 27 червня, збірна ФРН програла заключний матч групового етапу Чемпіонату світу з футболу проти команди Південної Кореї з рахунком 2:0. Таким чином чинні чемпіони світу завершили свій виступ на ЧС-2018 у Росії, набравши три очка та посівши останнє, четверте, місце у групі F. До плей-оф з групи F пройшли збірні Швеції та Мексики.