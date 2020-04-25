Німецьке кіно є важливою частиною світового кіномистецтва.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецьке кіно". Німецьке кіно включає численні шедеври кінематографу – від німого кіно до сучасних авторських стрічок та блокбастерів. Щорічно в Німеччині знімається близько 160 художніх фільмів, відбувається низка кінофестивалів, серед яких найвідомішим є Берлінський міжнародний кінофестиваль, відомий також як "Берлінале". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.