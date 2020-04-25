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Німецьке кіно

Німецьке кіно є важливою частиною світового кіномистецтва.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецьке кіно". Німецьке кіно включає численні шедеври кінематографу – від німого кіно до сучасних авторських стрічок та блокбастерів. Щорічно в Німеччині знімається близько 160 художніх фільмів, відбувається низка кінофестивалів, серед яких найвідомішим є Берлінський міжнародний кінофестиваль, відомий також як "Берлінале". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фільм Руйнівниця системи взяв вісім нагород кінопремії Лола

Фільм "Руйнівниця системи" взяв вісім нагород кінопремії "Лола" 25.04.2020

Фільм "Руйнівниця системи" німецької режисерки Нори Фінґшайдт був номінований у десяти категоріях і в результаті отримав вісім нагород німецької кінопремії "Лола".
Німецьку кінопремію Лола здобув фільм про музиканта-інформатора штазі

Німецьку кінопремію "Лола" здобув фільм про музиканта-інформатора "штазі" 04.05.2019

Драма Андреаса Дрезена про музиканта і інформатора "штазі" Ґергарда Ґундерманна була номінована на Німецьку кінопремію в десяти категоріях і отримала призи в шести з них.
Українсько-німецьке кіно: чи вибухне херсонський Вулкан?

Українсько-німецьке кіно: чи вибухне херсонський "Вулкан"? 17.04.2019

Українсько-німецький фільм "Вулкан" режисера Романа Бондарчука занурює глядача в реалії дикого українського півдня, де безвихідь шукає шлях назовні. DW зібрала перші враження про стрічку, що вийшла в український прокат.
Вавилон Берлін - найдорожчий серіал в історії Німеччини

"Вавилон Берлін" - найдорожчий серіал в історії Німеччини 20.10.2017

"Вавилон Берлін" є найдорожчим телесеріалом, який коли-небудь знімався у Німеччині. Екранізація серії детективних романів, зроблена одразу трьома німецькими режисерами, зображує Берлін наприкінці 1920-х років.
Компанія-продюсер відреагувала на заборону в Україні фільму з Тілем Швайґером

Компанія-продюсер відреагувала на заборону в Україні фільму з Тілем Швайґером 14.11.2016

Німецька телерадіокомпанія NDR, яка виступила копродюсером стрічки "Зухвалий Нік" з Тілем Швайґером у головній ролі, відреагувала на заборону фільму в Україні.
Марен Аде та інші: 69-ий кінофестиваль у Каннах

Марен Аде та інші: 69-ий кінофестиваль у Каннах 11.05.2016

Це найважливіший фестиваль світу. Запрошення в Канни як посвячення в лицарі кінематографа. 2016 року після довгої перерви на цьому святі знову присутнє й німецьке кіно.
44 кінострічки за 16 років: незабутній Фассбіндер

44 кінострічки за 16 років: незабутній Фассбіндер 26.05.2015

44 фільми за 16 років - такого не вдалось зробити ще нікому. Німецький кінорежисер Райнер Вернер Фассбіндер пішов з життя дуже рано, але залишив після себе чималий спадок. 31-го травня йому виповнилося б 70.
Ювілейний фестиваль німецького кіно мандрує Україною

Ювілейний фестиваль німецького кіно мандрує Україною 15.10.2014

Фестиваль "Нове німецьке кіно", який стартував у Києві та Харкові, вирушає до Одеси, Чернівців, Львова та Дніпропетровська. Режисер фільму-відкриття сподівається, що кіно розрадить українців.
Українське кіно схоже на Потсдамську площу

"Українське кіно схоже на Потсдамську площу" 14.10.2013

Що молоді українські кінематографісти можуть запозичити в німецькій системі навчання та кіновиробництва в інтерв'ю DW розповіла випускниця Академії німецького кіно та телебачення.
Нове німецьке кіно в Україні, або Прості складності Яна Оле Ґерстера

Нове німецьке кіно в Україні, або Прості складності Яна Оле Ґерстера 07.10.2013

Чорно-біла стрічка “Oh Boy” берлінського режисера Яна Оле Ґерстера перемогла в шести номінаціях престижної німецької кінопремії “Лола”. У жовтні фільм зможе побачити український глядач.
Хмарний атлас успішно стартував у Німеччині

"Хмарний атлас" успішно стартував у Німеччині 22.11.2012

Режисерське тріо на чолі з Томом Тиквером екранізувало літературний шедевр Девіда Мітчелла "Хмарний атлас". До цього знімати фільм за цим романом ніхто не наважувався.
Українсько-німецьке кіно на фестивалі Молодість

Українсько-німецьке кіно на фестивалі "Молодість" 19.10.2012

На цьогорічному Міжнародному кінофестивалі «Молодість» (20-28 жовтня) у Києві на суд журі і глядачів буде представлено українсько-німецьку картину «Істальгія» режисерки Дар'ї Онищенко.
Фестиваль нового німецького кіно в Україні: суворі соціальні драми

Фестиваль нового німецького кіно в Україні: суворі соціальні драми 11.10.2012

Глядачам у семи українських містах під час фестивалю «Нове німецьке кіно» покажуть стрічки про соціальні, сімейні й особисті кризи. Кожен з фільмів має по-своєму зацікавити українського глядача.
Нове німецьке кіно знову в Україні: від Києва до Чернівців

Нове німецьке кіно знову в Україні: від Києва до Чернівців 06.10.2011

Від 6 до 9 жовтня в Україні відбудеться черговий фестиваль нового німецького кіно. Підбірку представляють Ґете-Інститут та компанія Arthouse Traffic. Фестиваль називають “поглибленим експрес-курсом останніми подіями в кі
Німе(цьке) кіно: «Метрополіс» на Потьомкінських сходах в Одесі

Німе(цьке) кіно: «Метрополіс» на Потьомкінських сходах в Одесі 17.07.2011

У рамках Одеського кінофестивалю відбувся показ оригінальної версії 1927 року німецької стрічки «Метрополіс» Фріца Ланґа у супроводі симфонічного оркестру й під відкритим небом. Німецьке кіно показали на знаменитих Потьо
З історії німецької поп-музики: Kraftwerk

З історії німецької поп-музики: Kraftwerk 04.03.2011

Повоєнне німецьке кіно неможливо уявити без Райнера Вернера Фасбіндера, мистецтво – без Йозефа Бойса. Становлення ж сучасної німецької музики не реально уявити без культового музичного колективу Kraftwerk з Дюссельдорфа.
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