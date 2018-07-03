 Німецьке відомство з питань біженців призупинило розгляд заявок сирійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Німецьке відомство з питань біженців призупинило розгляд заявок сирійців

Німецьке відомство з питань біженців (BAMF) призупинило заявки сирійців на надання притулку, хоч МВС та МЗС ФРН не повідомляли про зміну своїх оцінок ситуації в Сирії.

Сирійські біженці в Німеччині

Сирійські біженці в Німеччині

Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) призупинило розгляд деяких категорій клопотань, поданих сирійцями, про надання притулку в Німеччині. Про це повідомляють в суботу, 27 квітня, видання німецького медіаконцерну Funke Mediengruppe. Йдеться про заявки, де в якості причини для надання статусу біженця називалася ситуація в Сирії. ЗМІ відзначають, що з середини березня BAMF актуалізувало свої внутрішні положення щодо оцінки ситуації в сфері безпеки в Сирії. Як конкретно чиновники відомства оцінюють нині стан у країні, не повідомляється.

У своїх оцінках ситуації в тій чи іншій країні BAMF зазвичай слідує інструкціям міністерства внутрішніх справ Німеччини. Однак в даному випадку МВС не повідомляло про зміну своїх оцінок стану в Сирії. Консультації з цього питання МВС і міністерства закордонних справ намічені тільки на початок травня.

МЗС востаннє надав звіт про ситуацію в Сирії в листопаді 2018 року. У ньому, зокрема, йдеться, що в країні ніде не створені умови "для всеосяжного, довгострокового і надійного захисту переслідуваних осіб". Через нестабільну ситуацію глави земельних МВС в листопаді 2018 року дійшли згоди про продовження заборони на депортацію сирійських прохачів притулку з Німеччини до кінця червня 2019 року.

DW.COM

З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці. (23.11.2018)

Упродовж 2018 року органами влади Німеччини зареєстровано майже 186 тисяч прохань на отримання статусу біженця, що на 16,5 відсотка менше порівняно з 2017 роком, повідомили в МВС ФРН. (23.01.2019)

За даними ЗМІ, насамперед шукачі притулки з Сирії отримують "допоміжний захист". Він надається, якщо заявник зазнає на батьківщині серйозної небезпеки, наприклад, внаслідок війни, смертної кари або катувань. У 2018 році 18,2 тисячі сирійців отримали в Німеччині статус біженців, ще 17 тисяч отримали тимчасову посвідку на проживання з гуманітарних міркувань.

Організації із захисту біженців побоюються, що BAMF у майбутньому відмовлятиме це більшій кількості шукачів притулку із Сирії, оскільки, за його даними, зараз збройного конфлікту більше немає в усіх регіонах країни, передає агенція KNA.

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