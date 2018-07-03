Німецьке відомство з питань біженців призупинило розгляд заявок сирійців

Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) призупинило розгляд деяких категорій клопотань, поданих сирійцями, про надання притулку в Німеччині. Про це повідомляють в суботу, 27 квітня, видання німецького медіаконцерну Funke Mediengruppe. Йдеться про заявки, де в якості причини для надання статусу біженця називалася ситуація в Сирії. ЗМІ відзначають, що з середини березня BAMF актуалізувало свої внутрішні положення щодо оцінки ситуації в сфері безпеки в Сирії. Як конкретно чиновники відомства оцінюють нині стан у країні, не повідомляється.

У своїх оцінках ситуації в тій чи іншій країні BAMF зазвичай слідує інструкціям міністерства внутрішніх справ Німеччини. Однак в даному випадку МВС не повідомляло про зміну своїх оцінок стану в Сирії. Консультації з цього питання МВС і міністерства закордонних справ намічені тільки на початок травня.

МЗС востаннє надав звіт про ситуацію в Сирії в листопаді 2018 року. У ньому, зокрема, йдеться, що в країні ніде не створені умови "для всеосяжного, довгострокового і надійного захисту переслідуваних осіб". Через нестабільну ситуацію глави земельних МВС в листопаді 2018 року дійшли згоди про продовження заборони на депортацію сирійських прохачів притулку з Німеччини до кінця червня 2019 року.

За даними ЗМІ, насамперед шукачі притулки з Сирії отримують "допоміжний захист". Він надається, якщо заявник зазнає на батьківщині серйозної небезпеки, наприклад, внаслідок війни, смертної кари або катувань. У 2018 році 18,2 тисячі сирійців отримали в Німеччині статус біженців, ще 17 тисяч отримали тимчасову посвідку на проживання з гуманітарних міркувань.

Організації із захисту біженців побоюються, що BAMF у майбутньому відмовлятиме це більшій кількості шукачів притулку із Сирії, оскільки, за його даними, зараз збройного конфлікту більше немає в усіх регіонах країни, передає агенція KNA.