 Німецька спецслужба зосередила увагу на малолітніх дітях радикальних ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Німецька спецслужба зосередила увагу на малолітніх дітях радикальних ісламістів

Діти, що зростають у сім'ях радикальних ісламістів, становлять небезпеку для Німеччини, зробили висновок спецслужби. В одному регіоні навіть хочуть дозволити стеження за дітьми віком до 14 років.

Будівля Федерального відомства із захисту конституції

Будівля Федерального відомства із захисту конституції в Кельні, Німеччина

Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції (BfV), внутрішня спецслужба країни, застерігає, що навіть малолітні діти, котрі зростають в сім'ях ісламістів у Німеччині, несуть потенційну загрозу державі. Це випливає зі звіту відомства, який потрапив у розпорядження медіагрупи Funke. Відомство вказує на "швидку, ранню радикалізацію неповнолітніх дітей і молодих юнаків", цитує медіагрупа звіт у понеділок, 6 серпня.

Іще у грудні 2017 року очільник Федерального відомства з захисту конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маассен (Hans-Georg Maassen) застерігав, що дружини та діти бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), які повернулися до ФРН після участі в боях в Сирії та Іраку, можуть становити загрозу безпеці країни. У нинішньому ж звіті йдеться про те, що загроза радикалізації присутня і в родинах ісламістів, котрі ніколи не бували в зонах бойових дій. За даними відомства, кількість дітей із сімей, що мають радикальні ісламські погляди, сягає кількох сотень. 

Такі висновки спецслужби породили дискусію щодо того, як влада може запобігти загрозам від радикалізованих неповнолітніх дітей. У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія розмірковують над тим, аби дозволити спецслужбам стеження за потенційно небезпечними особами, молодшими 14-ти років. Таким наразі є віковий ліміт, прописаний в законодавстві землі.

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Аудіо й відео до теми

Підлітки-терористи: ІД радикалізує молодь у Німеччині (26.01.2017)  

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