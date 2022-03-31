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Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН)

Альтернатива для Німеччини - правопопулістська політична партія в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альтернатива для Німеччини".

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заснували 2013-го року євроскептики, котрі вимагали виходу з Єврозони та відмови від євро. Починаючи від 2015-го року, коли в Європу зріс потік біженців, АдН почала позиціонувати себе як антиісламська партія. Її представники виступили за обмеження притоку мігрантів до країни. У питаннях сімейної політики, освіти, культури, демографії партія дотримується підкреслено консервативних поглядів, а в економічній політиці пропагує швидше неолібералізм. З 2017-го року АдН представлена також у Бундестазі.

У німецькій партії АдН триває конфлікт через ставлення до Росії

У німецькій партії АдН триває конфлікт через ставлення до Росії 31.03.2022

У правопопулістській партії неоднозначно ставляться до позиції лідера "АдН" Крупалли щодо війни в України. Дехто гадає, що йому не місце на посаді керівника партії.
У Німеччині скоєно рекордну кількість політично мотивованих злочинів

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Пандемія COVID-19 та інфляція - ось головні теми, які цікавили німецьких парламентаріїв. На їхні запитання вперше відповідав новий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Репортаж DW.
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Глава земельного уряду Райнер Газелофф виключає будь-яку співпрацю ХДС, яка набрала понад 37 відсотків голосів, з правопопулістами з "Альтернативи для Німеччини", яких підтримали 20,9 відсотка виборців.
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У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг 06.06.2021

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу. За опитуваннями, на них лідирує ХДС, однак значну підтримку мають також правопопулісти з АдН.
Вихід з ЄС і проти локдаунів: передвиборча програма правопопулістів у ФРН

Вихід з ЄС і проти локдаунів: передвиборча програма правопопулістів у ФРН 11.04.2021

В ухваленій на з'їзді передвиборчій програмі правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" вимагає, серед іншого, виходу ФРН з Євросоюзу.
Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях

Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях 15.03.2021

Чинним головам урядів федеральних земель Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц - Вінфріду Кречманну від Зелених і соціал-демократці Малу Драєр - за попередніми результатами, вдається зберегти свої посади.
Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією Альтернатива для Німеччини

Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією "Альтернатива для Німеччини" 05.03.2021

Спецслужбам ФРН заборонили здійснювати стеження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини", яку підозрюють в екстремістських загрозах, до рішення суду у цій справі.
Правопопулістську партію Альтернатива для Німеччини візьмуть під нагляд

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд 03.03.2021

Правоохоронні органи зібрали численні дані щодо ймовірного порушення "Альтернативою для Німеччини" демократичних засад ФРН. Нагляду за депутатами від АдН поки не буде.
Угорська партія Фідес виходить з фракції ЄНП у Європарламенті

Угорська партія "Фідес" виходить з фракції ЄНП у Європарламенті 03.03.2021

У правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" вже заявили, що будуть раді бачити депутатів "Фідес" у фракції правих популістів.
У Німеччині більшість прихильників правопопулістів вважає пандемію COVID змовою

У Німеччині більшість прихильників правопопулістів вважає пандемію COVID змовою 20.12.2020

Теорією змови коронавірус вважають передусім прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", свідчить репрезентативне опитування. Але є такі й серед прибічників інших політсил.
Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі

Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі 20.11.2020

Запрошені депутатами правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" до Бундестагу 18 листопада гості поводилися нецивілізовано, визнали в партії.

У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг 29.08.2020

У Берліні акції протесту проти карантинних обмежень ближе до вечора суботи у деяких місцях переросли у сутички з поліцією. Мітингарі спробували прорватися до будівлі Рейхстагу.
Німецька спецслужба бере під нагляд правопопулістів АдН у Бранденбурзі

Німецька спецслужба бере під нагляд правопопулістів АдН у Бранденбурзі 15.06.2020

Відомство з охорони конституції у Бранденбурзі бере під нагляд весь земельний осередок правопопулістів АдН. Екскерівника осередку вважають прибічником правоекстремістських поглядів.
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