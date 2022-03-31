Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН)

Альтернатива для Німеччини - правопопулістська політична партія в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альтернатива для Німеччини".

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заснували 2013-го року євроскептики, котрі вимагали виходу з Єврозони та відмови від євро. Починаючи від 2015-го року, коли в Європу зріс потік біженців, АдН почала позиціонувати себе як антиісламська партія. Її представники виступили за обмеження притоку мігрантів до країни. У питаннях сімейної політики, освіти, культури, демографії партія дотримується підкреслено консервативних поглядів, а в економічній політиці пропагує швидше неолібералізм. З 2017-го року АдН представлена також у Бундестазі.