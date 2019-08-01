Німецька компанія RWE почала зберігати газ на території України

Німецька енергетична компанія RWE AG у липні вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі "митний склад" на території України. Про це у понеділок, 5 серпня, повідомив представник компанії Дитріх Гоффманн (Dietrich Hoffmann), цитує пресслужба компанії "Укртрансгаз". До цього часу RWE здійснювала продаж газу виключно на західному кордоні України.

"Раніше RWE працювала тільки на кордоні України, а тепер ми можемо використовувати українські газові сховища. На сьогодні RWE вже здійснила операції з ввезення і вивезення газу на територію України, у тому числі і в підземні сховища газу (ПСГ) у режимі "митний склад", - зазначив Гоффманн.

Переговори щодо можливості використання українських підземних сховищ тривали кілька років. Своєю чергою директор оператора ПСГ Богдан Максимчук повідомив, що надалі буде запроваджена послуга транспортування на короткі відстані.

З 1 серпня компанія "Укртрансгаз" запустила роботу інформаційної платформи філії "Оператор газосховищ України", необхідної для обліку передачі природного газу до та з підземних сховищах. Компанія експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 мільярд кубічних метрів.

RWE є другим за величиною виробником електроенергії в Німеччині. Компанія є постачальником для більш ніж 20 мільйонів споживачів електроенергії та понад 10 мільйонів споживачів газу в Європі.