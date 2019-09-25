Німецька "донька" Thomas Cook оголосила про своє банкрутство

Німецька туристична агенція Thomas Cook GmbH у середу, 25 вересня, оголосила про банкрутство слідом за своєю материнською компанією, британським туроператором Thomas Cook.

Наразі щонайменше 140 тисяч осіб перебувають у подорожах, зарезервованих у німецькій "доньці" Thomas Cook та її філіях - Neckermann, Oeger Tours, Air Marin та Bucher Reisen. Поки що незрозуміло, як банкрутсво Thomas Cook GmbH вплине на них, інформує агенція dpa.

Заява про банкрутство прозвучала після вчорашнього оголошення про те, що німецька авіакомпанія Condor, котра належить до структури збанкрутілої британської туристичної компанії Thomas Cook, отримає від держави проміжний кредит на підтримку своєї діяльності розміром 380 мільйонів євро. Ця сума буде надана на шість місяців. Половину цих коштів виділить федеральна земля Гессен, де розташована штаб-квартира компанії.

Thomas Cook GmbH також звернулася до Берліна за позикою. Інформацію про суму запитаного кредиту, поки не оприлюднили. Керівниця Thomas Cook GmbH Стефані Берк (Stefanie Berk) лише зазначила, що перемовини, "на жаль, не привели до рішення у короткостроковій перспективі".

Нагадаємо, що британська туристична компанія Thomas Cook, яка була заснована ще 1841 року, 23 вересня оголосила про своє банкрутство та ліквідацію. Спроби отримати кошти від приватних інвесторів або фінансову допомогу від уряду Великобританії провалилися. Банкрутство туроператора заторкнуло 600 тисяч туристів у цілому світі.