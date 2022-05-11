Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нікол Пашинян

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нікол Пашинян".

Вірменський політик та журналіст Нікол Пашинян відіграв важливу роль під час масових протестів у Вірменії 2018 року. 8 травня 2018 року його обрали на посаду прем'єр-міністра. Нікол Пашинян потрапив у політику з журналістики. Він був головним редактором газет "Орагір" і "Вірменський час". У 2008 році Пашинян був членом передвиборчого штабу кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна. В результаті масових протестів в Єревані проти порушень на виборах Пашинян був оголошений в розшук, і знаходився в ньому півтора року. У 2009 році він здався владі і був засуджений на сім років за звинуваченням в організації масових заворушень. У в'язниці він пробув трохи більше року, звільнившись за амністією в травні 2011 року. У парламенті політик з 2012 року. Опозиційний блок "Елк", очолюваний Пашиняном, не користувався особливою популярністю у виборців. На останніх виборах до парламенту він набрав лише 7,7 відсотка голосів. Пашинян відомий своєю критикою екс-президента Саргсяна, а також є одним із небагатьох політиків в країні, що виступають за євроінтеграцію. Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася в середині квітня на тлі призначення прем'єр-міністром колишнього президента країни Сержа Саргсяна, який очолював державу протягом десяти років. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У центрі Єревана прихильники опозиції блокували мерію

У центрі Єревана прихильники опозиції блокували мерію 11.05.2022

Прихильники опозиції в Єревані вийшли на нову акцію громадянської непокори, виступаючи проти політики прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів

У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів 02.05.2022

Вірменська опозиція проводить цілодобові акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Люди виступають проти поступок у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.
Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії

Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії 02.08.2021

Уряд Вірменії має бути сформовано упродовж 15 днів після призначення Нікола Пашиняна прем'єром країни.
Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро

Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро 17.07.2021

ЄС збирається активніше брати участь у вирішенні проблем регіону, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель в Єревані. Тим часом Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного у нових обстрілах.
Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії 21.06.2021

Партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула впевнену перемогу на дострокових виборах до парламенту Вірменії.
У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори

У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори 20.06.2021

Позачергові парламентські вибори проходять у Вірменії. Виборці обирають між 21 політичною партією та чотирма блоками.
Політична криза у Вірменії: парламент ініціював саморозпуск

Політична криза у Вірменії: парламент ініціював саморозпуск 10.05.2021

Депутати парламенту Вірменії вдруге поспіль не затвердили Пашиняна главою уряду, ініціювавши таким чином саморозпуск.
Прем'єр Вірменії подав у відставку заради дострокових виборів

Прем'єр Вірменії подав у відставку заради дострокових виборів 25.04.2021

Відставка прем'єр-міністра та уряду Вірменії має формальний характер, аби уможливити дострокові вибори до парламенту. Голосування має відбутися 20 червня.
Політична криза у Вірменії: Пашинян обіцяє у квітні подати у відставку

Політична криза у Вірменії: Пашинян обіцяє у квітні подати у відставку 28.03.2021

В опозиції не збираються чекати так довго і мають намір зосередитися на тому, щоб повністю усунути Пашиняна від влади.

У Вірменії скасували воєнний стан

У Вірменії скасували воєнний стан 24.03.2021

Парламент Вірменії скасував воєнний стан, запроваджений в країні 27 вересня минулого року.

У Вірменії пройдуть позачергові парламентські вибори 20 червня

У Вірменії пройдуть позачергові парламентські вибори 20 червня 18.03.2021

Прем'єр Вірменії заявив про досягнуту з опозицією домовленість щодо проведення позачергових парламентських виборів 20 червня.
Загострення кризи у Вірменії: уряд звільнив начальника Головного штабу

Загострення кризи у Вірменії: уряд звільнив начальника Головного штабу 10.03.2021

Начальник Головного штабу армії Вірменії вважається звільненим з посади, заявили в уряді країни. Тим часом сам Онік Гаспарян називає своє звільнення неконституційним.
Вірменська опозиція анонсує зустріч з президентом

Вірменська опозиція анонсує зустріч з президентом 06.03.2021

Вірменська опозиція на мітингу в Єревані анонсувала зустріч з президентом країни Арменом Саркісяном щодо подання прем'єр-міністра про звільнення з посади начальника головного штабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна.
Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем'єра

Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем'єра 03.03.2021

Один з лідерів вірменської опозиції Вазген Манукян заявив про згоду на дострокові вибори тільки після відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Інші статті