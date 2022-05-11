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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нікол Пашинян".
Вірменський політик та журналіст Нікол Пашинян відіграв важливу роль під час масових протестів у Вірменії 2018 року. 8 травня 2018 року його обрали на посаду прем'єр-міністра. Нікол Пашинян потрапив у політику з журналістики. Він був головним редактором газет "Орагір" і "Вірменський час". У 2008 році Пашинян був членом передвиборчого штабу кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна. В результаті масових протестів в Єревані проти порушень на виборах Пашинян був оголошений в розшук, і знаходився в ньому півтора року. У 2009 році він здався владі і був засуджений на сім років за звинуваченням в організації масових заворушень. У в'язниці він пробув трохи більше року, звільнившись за амністією в травні 2011 року. У парламенті політик з 2012 року. Опозиційний блок "Елк", очолюваний Пашиняном, не користувався особливою популярністю у виборців. На останніх виборах до парламенту він набрав лише 7,7 відсотка голосів. Пашинян відомий своєю критикою екс-президента Саргсяна, а також є одним із небагатьох політиків в країні, що виступають за євроінтеграцію. Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася в середині квітня на тлі призначення прем'єр-міністром колишнього президента країни Сержа Саргсяна, який очолював державу протягом десяти років. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.