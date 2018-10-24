Ніколя Саркозі постане перед судом у "справі Bygmalion"

Апеляційний суд Парижа у вівторок, 25 жовтня, відхилив клопотання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі щодо скасування передачі в суд справи, за якою він звинувачується в незаконному фінансуванні виборчої кампанії, інформує агентство AFP.

Йдеться про так звану "справу Bygmalion": невдалу спробу Ніколя Саркозі балотуватися на посаду президента в 2012 році. Прокуратура заявляє, що Саркозі витратив 43 мільйони євро на свою передвиборчу кампанію. Це майже вдвічі більше встановленої законом у Франції верхньої межі фінансування виборчої кампанії у 22,5 мільйона євро. Різницю організатори передвиборчої кампанії екс-президента - співробітники рекламного агенства Bygmalion - намагалися приховати за допомогою підроблених рахунків. Крім Саркозі, перед судом постануть ще 13 осіб.

Ще одна відхилена апеляція

На початку жовтня паризький суд відхилив ще одну апеляцію Ніколя Саркозі, яку він подав у зв'язку з рішенням поновити проти нього кримінальну справу за обвинуваченням у підкупі і спробі тиску на слідство.

Саркозі звинувачують у тому, що 2014 року він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду у Монако. Таким чином екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, що становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з боку власниці багатомільярдних статків, спадкоємиці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур. У 2013 року суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки.

Однак, скандал з Бетанкур не єдиний, до якого причетний 63-річний екс-президент Франції. Органи юстиції Франції ще 2013 року розпочали офіційне розслідування проти екс-президента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборної кампанії 2007 року. Саркозі відкидає усі звинувачення.

Нагадаємо, Саркозі став президентом Франції після перемоги на виборах 2007 року. Але вже після завершення першої каденції 2012 року він програв вибори, поступившись соціалісту Франсуа Олланду.