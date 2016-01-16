Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ніколае Тімофті

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніколае Тімофті". Молдовський політик Ніколае Тімофті є колишнім президентом Молдови.

Безпартійний Ніколае Тімофті обіймав посаду президента Молдови з березня 2012 до грудня 2016 року. Його змінив комуніст Ігор Додон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Молдови висунув компромісного кандидата на посаду прем'єра

Президент Молдови висунув компромісного кандидата на посаду прем'єра 16.01.2016

Компромісною кандидатурою, яку готова підтримати парламентська більшість, є міністр інформаційних технологій. В Молдові вже кілька місяців триває глибока урядова криза та криза довіри населення до влади.
Президент Молдови вимагає вивести війська РФ із Придністров'я

Президент Молдови вимагає вивести війська РФ із Придністров'я 13.12.2015

Президент Молдови Ніколае Тімофті заявив, що виведення російських військ із Придністров’я необхідно завершити. Він також хоче заміни миротворчої операції на цивільну місію під міжнародним мандатом.
Президент Молдови не збирається йти у відставку

Президент Молдови не збирається йти у відставку 28.09.2015

Вимоги протестувальників передали президенту, однак він відмовляється їх виконувати і заявляє, що знає, "хто стоїть" за протестами.
Протести у Молдові: держава на краю прірви

Протести у Молдові: держава на краю прірви 18.09.2015

У Молдові протести проти корупції у політичній верхівці не вщухають. Раніше вони відбувалися лише у столиці Кишиневі. Але тепер демонстрації можуть поширитися на всю країну.
Десятки тисяч протестувальників у Молдові вимагали нових виборів

Десятки тисяч протестувальників у Молдові вимагали нових виборів 06.09.2015

Після завершення кількагодинної акції мітингувальники в Кишиневі встановлюють наметове містечко. Зустріч демонстрантів із прем'єр-міністром країни не відбулася.