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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніколае Тімофті". Молдовський політик Ніколае Тімофті є колишнім президентом Молдови.
Безпартійний Ніколае Тімофті обіймав посаду президента Молдови з березня 2012 до грудня 2016 року. Його змінив комуніст Ігор Додон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.