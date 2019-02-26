На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніккі Хейлі". Ніккі Хейлі - американський політик, член Республіканської партії.

З 2017 року Ніккі Хейлі є постійним представником США при ООН. До цього - з 2010 до 2017 року - вона обіймала посаду губернатора штату Південна Кароліна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.