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Ніккі Хейлі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніккі Хейлі". Ніккі Хейлі - американський політик, член Республіканської партії.

З 2017 року Ніккі Хейлі є постійним представником США при ООН. До цього - з 2010 до 2017 року - вона обіймала посаду губернатора штату Південна Кароліна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing

Екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing 26.02.2019

Американська компанія Boeing планує включити до складу ради директорів екс-представницю США при ООН Ніккі Хейлі.
Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН

Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН 07.12.2018

На посаду генпрокурора США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, який уже обіймав цю посаду за президентства Буша-старшого. Також президент США пропонує призначити Хізер Науерт представницею США в ООН.

Криза в Азовському морі: вісім країн Європи в ООН підтримали Україну

Криза в Азовському морі: вісім країн Європи в ООН підтримали Україну 26.11.2018

Німеччина та ще сім країн Європи підтримали Україну після екстреного засідання Радбезу ООН щодо інциденту біля Керченської протоки. На засіданні Радбезу Ніккі Хейлі вимагала від РФ припинити незаконні дії.

Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з яструбом

Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом" 10.10.2018

Відставку постійної представниці США в ООН неодноразово зображали як втрату одного з небагатьох поміркованих голосів здорового глузду. Однак насправді це не так, вважає Міхаель Кніґґе.
Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН

Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН 09.10.2018

Заяву про відставку постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі прийняв американський президент Дональд Трамп. Адміністрацію Трампа вона залишить до кінця року.
США виходять з Ради ООН з прав людини

США виходять з Ради ООН з прав людини 20.06.2018

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила про вихід США з Ради ООН з прав людини. ООН та Євросоюз стурбовані цим рішенням.
У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Ізраїлю і Сектора Гази

У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Ізраїлю і Сектора Гази 02.06.2018

Сполучені Штати закидають іншим членам Ради Безпеки ООН небажання бачити провину ХАМАС і водночас заблокували альтернативний проект резолюції. Радбез не зміг ухвалити рішення щодо конфлікту на Близькому Сході.

Обмін "люб'язностями" щодо MH17 в Радбезі ООН (30.05.2018) 30.05.2018

У Раді безпеці ООН обговорили доповідь Міжнародної слідчої групи щодо катастрофи MH17. Дивіться, як обмінювалися "люб'язностями" Росія, Україна та країни Заходу.
Представниця США в ООН обвинувачує РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі

Представниця США в ООН обвинувачує РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі 30.05.2018

У Радбезі ООН відбулось перше з початку року засідання щодо ситуації на Сході України. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі звинуватила Москву у розпалюванні конфлікту в Донбасі.
США в ООН стали на захист жорстких дій Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази

США в ООН стали на захист жорстких дій Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази 15.05.2018

На засіданні Радбезу ООН представниця США назвала дії Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази "стриманими". У Берліні занепокоєні спалахом насильства, але висловлюють розуміння щодо безпекових інтересів Ізраїлю.
У США анонсували нові санкції проти Росії через Сирію

У США анонсували нові санкції проти Росії через Сирію 15.04.2018

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон найближчим часом оголосить про нові санкції щодо Росії. За її словами, вони стосуватимуться підприємств, причетних до постачання оснащення Асаду та хімічної зброї.
Радбез ООН відхилив проект резолюції РФ щодо агресії в Сирії

Радбез ООН відхилив проект резолюції РФ щодо "агресії" в Сирії 14.04.2018

Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відхилила запропонований Росією проект резолюції щодо Сирії. Водночас постпред США заявила, що Вашингтон готовий до нових ударів, якщо в Сирії буде застосовано хімічну зброю.
Експерти ОЗХЗ у суботу почнуть перевірку даних про хіматаку в Сирії

Експерти ОЗХЗ у суботу почнуть перевірку даних про хіматаку в Сирії 13.04.2018

Експерти ОЗХЗ у суботу почнуть брати проби в сирійській Думі, щоб перевірити дані щодо ймовірної хімічної атаки. Тим часом Лондон у Раді безпеки ООН звинувачує Росію у брехні.
США у Радбезі ООН звинуватили Росію в отруєнні Скрипаля

США у Радбезі ООН звинуватили Росію в отруєнні Скрипаля 15.03.2018

У Раді Безпеки ООН Вашингтон заявив, що, як і Лондон, вважає Москву причетною до атаки на двох людей з використанням хімічної зброї. Росія заперечує свою відповідальність.
Радбез ООН відклав голосування щодо резолюції про Сирію

Радбез ООН відклав голосування щодо резолюції про Сирію 24.02.2018

Члени Радбезу намагаються знайти формулювання, які влаштують Росію. Постпред США Хейлі назвала неймовірним те, що Росія блокує резолюцію про доставку гуманітарної допомоги.
Туреччина вперше підтвердила загибель солдата в операції в Сирії

Туреччина вперше підтвердила загибель солдата в операції в Сирії 23.01.2018

Військові Туреччини вперше з початку операції "Оливкова гілка" підтвердили загибель власного солдата.

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