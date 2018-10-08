Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніжин".
Ніжин - українське місто в Чернігівській області. У Ніжині проживає близько 71 тисячі людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Ніжині діють 15 церков - 11 московського патріархату, і 4 київського. Утім віднедавна серед священників та парафіян геть інший поділ - на прихильників та противників автокефалії. Як до неї готуються громади у Ніжині - репортаж DW.