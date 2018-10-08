Поділ церков у Ніжині томосом: не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії (01.10.2018)

У Ніжині діють 15 церков - 11 московського патріархату, і 4 київського. Утім віднедавна серед священників та парафіян геть інший поділ - на прихильників та противників автокефалії. Як до неї готуються громади у Ніжині - репортаж DW.