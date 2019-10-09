 Нідерландський депутат: Розслідування ролі України у справі MH17 не стосується Цемаха | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.10.2019

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Європа

Нідерландський депутат: Розслідування ролі України у справі MH17 не стосується Цемаха

Депутат нижньої палати парламенту Нідерландів, представник Соціалістичної партії Міхіл ван Ніспен в інтерв'ю DW розповів, чому для його країни важливо з'ясувати роль України у збитті літака рейсу MH17.

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Deutsche Welle: Пане ван Ніспеле, Ви були одним з ініціаторів парламентського звернення, у якому від уряду Нідерландів вимагається розслідування ролі України у збитті літака рейсу MH17 через те, що вона не закрила повітряний простір над Сходом України. Парламент Нідерландів 8 жовтня підтримав проведення такого розслідування. Що має відбутися у подальшому? Чи зобов'язаний тепер уряд розпочати таке розслідування?

Міхіл ван Ніспен: Тепер уряду належить виконати це звернення та здійснити аналіз можливостей щодо подальшого фактологічного дослідження ролі України (незакриття нею повітряного простору вище певної висоти) у збитті літака рейсу MH17.

Чотири роки тому Рада з безпеки Нідерландів вже дійшла висновку, що Україна повинна була закрили повітряний простір над зоною конфлікту. Але жодних наслідків для України не послідувало. Що може принести це нове розслідування, окрім підтвердження того, що Україна мала б закрити повітряний простір? Чи можуть настати для України які-небудь юридичні наслідки?

Міхіл ван Ніспен

Міхіл ван Ніспен

Ця пропозиція була представлена на тлі дискусії, яка триває у парламенті Нідерландів, стосовно питання того, чи слід Нідерландам притягнути Україну до відповідальності за її участь у збитті рейсу MH17. Поки що незрозуміло, чи подальше фактологічне дослідження, яке здійснить уряд, надасть підстави для притягнення України до відповідальності.

Міжнародна слідча група раніше підтвердила, що літак MH17 був збитий ракетою комплексу "Бук" російського виробництва та ідентифікувала чотирьох підозрюваних. Розгляд цієї справи у суді має розпочатися у березні наступного року. Що б Ви відповіли тим людям, які вважають, що Ви таким чином відводите фокус у цій трагедії у сторону, від осіб, які несуть справжню відповідальність?

У Нідерландах діє принцип розподілу влади. На щастя, є неможливим, щоб нідерландські депутати змістили фокус суду. Це є окремими треками. Суд робитиме свою роботу, яка є найважливішою, безвідносно до розвитку подій у парламенті Нідерландів.

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НАТО наполягає на важливості встановлення істини та покарання винних за збиття літака рейсу MH17. Тим часом Нідерланди просять Росію передати слідству Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у цій справі. (07.09.2019)

Євродепутатка з Нідерландів Каті Пірі вважає, що Україна заплатила надто високу політичну ціну за обмін полоненими. Через передачу Цемаха, влада України матиме "серйозні розмови" з Нідерландами. (11.09.2019)

Але якщо Рада з безпеки Нідерландів робить висновок, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір для цивільних польотів, тоді до обов'язків нашого уряду належить дослідити, і у дуже серйозний спосіб, чи слід притягти Україну до відповідальності за незакриття її повітряного простору. Це, на нашу думку, дотепер не було зроблене належним чином.

В Україні лунає думка, що порушення цієї теми в Нідерландах саме зараз може бути відповіддю на той факт, що Україна включила до списків обміну утримуваними особами з Росією Володимира Цемаха, свідка та потенційного підозрюваного у збитті рейсу MH17. Як Ви поясните ініціювання цього питання саме зараз, коли з моменту трагедії минуло понад п'ять років?

Ми не давали згоди на включення ймовірного підозрюваного у збитті рейсу MH17 у списки для обміну ув'язнених, хоча ми розуміємо, який важкий вибір змушена була робити Україна. Але наше звернення не має відношення до цього. Ми закликаємо звернути увагу на роль України у збитті літака майже під час кожних дебатів, присвячених цій трагедії, як, наприклад, під час дебатів, які відбулися цього року раніше.

Дивитись відео 07:57

Цемах - вже не свідок, а підозрюваний у справі MH17: євродепутатка Каті Пірі (12.09.2019)

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Цемах - вже не свідок, а підозрюваний у справі MH17: євродепутатка Каті Пірі (12.09.2019)  

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