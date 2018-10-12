 Нідерландська міністерка заявила про кібервійну з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Нідерландська міністерка заявила про кібервійну з Росією

Міністерка оборони Нідерландів заявила, що країні треба позбутися наївності у питанні кібербезпеки. За її словами, Нідерланди перебувають у стані кібервійни з Росією.

Міністерка Анк Бейлевельд на прес-конференції щодо російських кібератак (архівне фото)

Міністерка Анк Бейлевельд на прес-конференції щодо російських кібератак 4 жовтня

Нідерланди перебувають в стані кібервійни з Росією. Про це в неділю, 14 жовтня, заявила міністерка оборони Анк Бейлевельд в інтерв'ю нідерландському телебаченню. Таким чином вона прокоментувала інцидент, який стався в квітні поруч зі штаб-квартирою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі, коли чотири людини з російськими дипломатичними паспортами були затримані поруч з автомобілем, повним обладнання, необхідного для проведення кібератак. Як раніше заявляла Бейлевельд, йшлося про невдалу спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на сервери ОЗХЗ.

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Розслідування щодо чотирьох росіян стосувалося розвідувальної операції, а не кримінального провадження, зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Спецслужба країни також заволоділа обладнанням росіян. (05.10.2018)

З початку року в організації спостерігають "зростання кібердіяльності", заявили в ОЗХЗ на тлі звинувачень Нідерландами військової розвідки Росії в плануванні хакерських атак. (04.10.2018)

"Те, що сталося, дійсно небезпечно", - наводить слова Бейлевельд агентство AFP. На запитання, чи можна назвати нинішній стан справ між двома країнами "кібервійною", вона відповіла: "Так, це той випадок". "Ми повинні позбутися наївності в цій сфері та вжити заходів", - додала глава оборонного відомства Нідерландів.

За її словами, після недавніх подій міністерство оборони збільшило витрати на кібербезпеку. "Ми вкладаємо більше коштів в розвідувальні служби, щоб мати можливість бачити, що відбувається, і вживати заходів у разі потреби", - сказала Бейлевельд. Вона повідомила також, що альянс НАТО розглядав пропозицію Нідерландів використовувати своїх фахівців з кібератак.

4 жовтня влада Нідерландів повідомила про запобігання комп'ютерній атаці російських шпигунів на сервери ОЗХЗ. Четверо російських шпигунів з дипломатичними паспортами були видворені з Нідерландів ще в квітні, проте подробиці були розкриті лише в жовтні. 

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