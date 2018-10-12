Нідерландська міністерка заявила про кібервійну з Росією

Нідерланди перебувають в стані кібервійни з Росією. Про це в неділю, 14 жовтня, заявила міністерка оборони Анк Бейлевельд в інтерв'ю нідерландському телебаченню. Таким чином вона прокоментувала інцидент, який стався в квітні поруч зі штаб-квартирою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі, коли чотири людини з російськими дипломатичними паспортами були затримані поруч з автомобілем, повним обладнання, необхідного для проведення кібератак. Як раніше заявляла Бейлевельд, йшлося про невдалу спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на сервери ОЗХЗ.

"Те, що сталося, дійсно небезпечно", - наводить слова Бейлевельд агентство AFP. На запитання, чи можна назвати нинішній стан справ між двома країнами "кібервійною", вона відповіла: "Так, це той випадок". "Ми повинні позбутися наївності в цій сфері та вжити заходів", - додала глава оборонного відомства Нідерландів.

За її словами, після недавніх подій міністерство оборони збільшило витрати на кібербезпеку. "Ми вкладаємо більше коштів в розвідувальні служби, щоб мати можливість бачити, що відбувається, і вживати заходів у разі потреби", - сказала Бейлевельд. Вона повідомила також, що альянс НАТО розглядав пропозицію Нідерландів використовувати своїх фахівців з кібератак.

4 жовтня влада Нідерландів повідомила про запобігання комп'ютерній атаці російських шпигунів на сервери ОЗХЗ. Четверо російських шпигунів з дипломатичними паспортами були видворені з Нідерландів ще в квітні, проте подробиці були розкриті лише в жовтні.