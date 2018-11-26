Нідерландська залізниця виплатить компенсації родичам жертв Голокосту

Нідерландська залізниця виплачуватиме індивідуальні компенсації нащадкам жертв Голокосту. Виплати здійснюватимуть через те, що в часи Другої світової війни залізниця за наказом нацистів перевезла 102 тисячі євреїв до концентраційних таборів. Це відбувалося після вторгнення німецьких військ до Нідерландів у травні 1940 року.

Компанія ухвалила таке рішення перед загрозою судової суперечки з 82-річним Сало Мюллером. Його батьків депортували до концентраційного табору Вестербок, а звідти - в Освенцім, де вони загинули, повідомила в середу, 28 листопада, газета "Trouw". Сало Мюллер пригрозив компанії судом.

У часи Другої світової війни нідерландська залізниця заробила під час депортації євреїв до таборів смерті у всій Європі близько 2,5 мільйона євро в перерахунку. Серед депортованих у 1944 році була й Анна Франк.

У 2005 році керівництво залізниці вибачилося за її роль у винищенні євреїв, однак відмовилося виплачувати компенсації родичам жертв.

Нині ж компанія має намір створити комісію, яка визначатиме обсяг компенсацій у кожному конкретному випадку. Скільки людей у Нідерландах матимуть право на виплати, наразі невідомо, пише інформагенція KNA.

У 2014 році французька залізниця SNCF під тиском погодилася сплатити близько 45 мільйонів євро компенсацій родичам жертв Голокосту. Під час Другої світової війни компанія транспортувала близько 76 тисяч євреїв до концентраційних таборів.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Як і багато інших Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Будинок в Ризі От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Показати обличчя жертв Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту "J" - єврей На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Десять листів з тисяч З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Останній лист перед депортацією Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту На Святу землю… З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Поїзд в Освенцім Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі. Автор: Сара Юдіт Гофманн

