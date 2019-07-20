Нідерланди вперше вибачились за дії уряду під час Другої світової війни

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте від імені уряду країни вперше в історії вибачився за дії влади країни під час Другої світової війни. Про це він заявив у неділю, 26 січня, коли у країні відзначається 75-та річниця звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау". Він зазначив, що в часи, коли Нідерланди були окуповані нацистською Німеччиною, уряд країни занадто мало зробив для захисту єврейських громадян від переслідувань.

"Оскільки останні з уцілілих досі серед нас, я вибачаюся від імені уряду за те, що робила держава в той час", - сказав Рютте під час церемонії в Амстердамі, передає агенція dpa. Це стало першим в історії випадком, коли уряд Нідерландів вибачився за дії держави під час війни. У 2000 році уряд країни висловив смуток через "холодний прийом" євреїв, які вижили в концентраційних таборах та повернулись до Нідерландів.

Нідерландські чиновники охоче виконували те, що наказували їм німецькі окупанти, сказав прем'єр. Вони стояли поруч, у той час як "група співгромадян була виділена, виключена та піддана нелюдському поводженню вбивчим режимом", наголосив Рютте. За його словами, хоча деякий опір чинився, "загалом цього було недостатньо". "Занадто мало захисту. Занадто мало допомоги. Занадто мало визнання", - наголосив прем'єр.

Незважаючи на офіційний нейтралітет під час Другої світової війні, Нідерланди були окуповані нацистською Німеччиною в 1940 році. Уряд країни разом з королевою Вільгельміною втік до Великобританії. Зі 140 тисяч євреїв, які мешкали в Нідерландах, 102 тисячі були вбиті під час Голокосту.

Дивитись відео 07:33 Поділитись 75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3WlOG 75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020)