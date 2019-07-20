 Нідерланди вперше вибачились за дії уряду під час Другої світової війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Новини

Нідерланди вперше вибачились за дії уряду під час Другої світової війни

Влада країни зробила замало для захисту євреїв під час Другої світової війни, а чиновники робили те, що їм наказували нацистські окупанти, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте від імені уряду країни вперше в історії вибачився за дії влади країни під час Другої світової війни. Про це він заявив у неділю, 26 січня, коли у країні відзначається 75-та річниця звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау". Він зазначив, що в часи, коли Нідерланди були окуповані нацистською Німеччиною, уряд країни занадто мало зробив для захисту єврейських громадян від переслідувань.

"Оскільки останні з уцілілих досі серед нас, я вибачаюся від імені уряду за те, що робила держава в той час", - сказав Рютте під час церемонії в Амстердамі, передає агенція dpa. Це стало першим в історії випадком, коли уряд Нідерландів вибачився за дії держави під час війни. У 2000 році уряд країни висловив смуток через "холодний прийом" євреїв, які вижили в концентраційних таборах та повернулись до Нідерландів.

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Під час Другої світової війни залізнична компанія на замовлення нацистів транспортувала до концентраційних таборів 102 тисячі євреїв. (28.11.2018)

Нідерландські чиновники охоче виконували те, що наказували їм німецькі окупанти, сказав прем'єр. Вони стояли поруч, у той час як "група співгромадян була виділена, виключена та піддана нелюдському поводженню вбивчим режимом", наголосив Рютте. За його словами, хоча деякий опір чинився, "загалом цього було недостатньо". "Занадто мало захисту. Занадто мало допомоги. Занадто мало визнання", - наголосив прем'єр.

Незважаючи на офіційний нейтралітет під час Другої світової війні, Нідерланди були окуповані нацистською Німеччиною в 1940 році. Уряд країни разом з королевою Вільгельміною втік до Великобританії. Зі 140 тисяч євреїв, які мешкали в Нідерландах, 102 тисячі були вбиті під час Голокосту.

Дивитись відео 07:33

75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020)

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Аушвіц"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Аушвіц"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Аушвіц"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Аушвіц"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Аушвіц"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Аушвіц"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Аушвіц"

    В музеї

    В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Аушвіц"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Аушвіц"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Аушвіц"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Аушвіц"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Аушвіц"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Аушвіц"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Аушвіц"

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