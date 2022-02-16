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Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ)
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НСТУ". Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) є публічним акціонерним товариством, яке повністю перебуває у державній власності. Її засновано 2016 року на базі Національної телекомпанії України. НСТУ відповідає за функціонування в Україні Суспільного телебачення і радіомовлення. Діяльність НСТУ регулюється законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".
Підготовче засідання у справі за позовом голови офісу президента Андрія Богдана до журналістів програми "Схеми" та НСТУ призначена на 19 вересня. Журналісти досі не знають про суть претензій.