Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НСТУ". Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) є публічним акціонерним товариством, яке повністю перебуває у державній власності. Її засновано 2016 року на базі Національної телекомпанії України. НСТУ відповідає за функціонування в Україні Суспільного телебачення і радіомовлення. Діяльність НСТУ регулюється законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".