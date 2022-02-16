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НСТУ

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НСТУ". Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) є публічним акціонерним товариством, яке повністю перебуває у державній власності. Її засновано 2016 року на базі Національної телекомпанії України. НСТУ відповідає за функціонування в Україні Суспільного телебачення і радіомовлення. Діяльність НСТУ регулюється законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

Аліна Паш знімає свою кандидатуру з поїздки на Євробачення від України

Аліна Паш знімає свою кандидатуру з поїздки на "Євробачення" від України 16.02.2022

Переможниця нацвідбору на "Євробачення" Аліна Паш відмовляється представляти Україну на пісенному конкурсі після скандалу з поїздкою до анексованого Росією Криму.
В Україні обрали нового голову правління Суспільного

В Україні обрали нового голову правління "Суспільного" 27.04.2021

Новим головою правління "Суспільного" в Україні обрали Миколу Чернотицького, який з 2017 року був членом правління.
Уряд України виділить Суспільному 1,2 мільярда гривень

Уряд України виділить "Суспільному" 1,2 мільярда гривень 29.03.2020

Уряд України виділить Національній суспільній телерадіокомпанії України 1,2 мільярда гривень. Утім, глава НСТУ Зураб Аласанія наголосив, що через борги телерадіомовник фактично отримає менше грошей.
Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги

Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги 28.02.2020

Суспільний мовник України має сплатити майже 10,6 мільйона євро боргів перед компанією Euronews, успадкованих від колишньої державної Національної телекомпанії України. Рахунки "Суспільного" заблоковано.
ДБР проводить обшуки в офісі Суспільного у Києві

ДБР проводить обшуки в офісі "Суспільного" у Києві 30.08.2019

Обшуки проводяться щодо можливих протиправних дій службових осіб "НСТУ", зокрема, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.
Справа за позовом Богдана до журналістів призначена до розгляду - відповідачі досі не знають про зміст

Справа за позовом Богдана до журналістів призначена до розгляду - відповідачі досі не знають про зміст 22.08.2019

Підготовче засідання у справі за позовом голови офісу президента Андрія Богдана до журналістів програми "Схеми" та НСТУ призначена на 19 вересня. Журналісти досі не знають про суть претензій.
Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів

Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів 22.08.2019

Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів програми "Схеми" та НСТУ про захист честі, гідності та ділової репутації.
Із суду в Олівець: як Зураб Аласанія повернув керівництво Суспільним

Із суду в "Олівець": як Зураб Аласанія повернув керівництво Суспільним 04.07.2019

Після майже півроку суперечок наглядова рада НСТУ скасувала своє рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії. Водночас реформа суспільного мовника України переживає екзистенційну кризу.
Наглядова рада НСТУ поновила на посаді керівника компанії Зураба Аласанію

Наглядова рада НСТУ поновила на посаді керівника компанії Зураба Аласанію 01.07.2019

Попереднє рішення наглядової ради НСТУ про дострокове припинення контракту між НСТУ та Зурабом Аласанією скасовано. З 1 липня Аласанія поновлений на посаді голови правління НСТУ.
Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного

Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським мають відбутись у студії "Суспільного" 19 квітня, заявив глава НСТУ Аласанія. На "Олімпійському" їм передуватиме "барвисте шоу" за участі кандидатів у президенти.
Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в Олімпійському

Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в "Олімпійському" 09.04.2019

Голова ЦВК та голова правління НСТУ повідомили, що дебати відбудуться 19 квітня на "Суспільному". У ЦВК наголосили, що ні Зеленський, ні Порошенко не звертались щодо проведення дебатів на "Олімпійському".
Порошенко закликав Зеленського не ставити умови щодо президентських дебатів

Порошенко закликав Зеленського не ставити умови щодо президентських дебатів 05.04.2019

Чинний президент України Петро Порошенко удруге підкреслив готовність до дебатів із Володимиром Зеленським і закликав опонента не шукати причин для відмови. Дебати мають відбутися 19 квітня.
Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні

Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні 04.04.2019

Очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант.

Найгучніші відмови країн від участі у Євробаченні

Найгучніші відмови країн від участі у "Євробаченні" 28.02.2019

Політичні конфлікти та дипломатична напруга між країнами-учасницями нерідко ставали причиною відмови від участі у "Євробаченні". DW зібрала найгучніші випадки.
Україна не братиме участь в Євробаченні-2019

Україна не братиме участь в "Євробаченні-2019" 27.02.2019

Після відмови трьох фіналістів нацвідбору представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві НСТУ вирішила, що країна цьогоріч взагалі не братиме участь в "Євробаченні".

Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі Євробачення

Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі "Євробачення" 27.02.2019

До правил національного відбору представника України для участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" треба внести зміни, вирішили у Кабміні. Одна з умов - жодних гастролей у Росії.
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