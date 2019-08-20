НСЖУ: Передача каналу "112. Україна" в держуправління - це руйнівний захід

Національна спілка журналістів України вважає, що до закінчення можливих судових процесів арешт телеканалу "112 Україна" і передача його в держуправління - це надмірний і руйнівний захід. Про це у вівторок, 20 серпня, заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко. "У ситуації нинішнього резонансу влада (команда президента) має надати суспільству звіт, що не реалізовує на практиці намір політичної (і неправової) нейтралізації популярного телеканалу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Томіленко наголосив, що правоохоронні органи мають право розслідувати законність господарських операцій, зміну власності медіа тощо. Але водночас канал має право захищатися, залучати своїх юристів та йти до суду. За словами голови НСЖУ, передача медіа Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), може увінчатися застосуванням грубої сили, фізичною агресією до співробітників ЗМІ, а також знищенням техніки.

Раніше телеканал "112. Україна" заявив про тиск із боку голови офісу президента Андрія Богдана та стурбованість його намірами організувати захоплення телеканалу силами Служби безпеки України. Канал заявив, що Богдан зустрічався з суддями, що розглядають справу щодо продовження ліцензії телеканалу.

Телеканал "112. Україна" належить народному депутату Тарасу Козаку, якого пов'язують з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали NewsOne та ZiK.