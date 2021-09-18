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Нотр-Дам

Нотр-Дам де Парі (Собор Паризької Богоматері - католицький собор у Парижі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нотр-Дам".

Собор Паризької Богоматері (Нотр-дам де Парі) - шедевр готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів. 15 квітня 2019 року в соборі спалахнула пожежа, яка зруйнувала дах будівлі і шпиль собору. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Собор Нотр-Дам готовий до реставрації - вона має початися взимку

Собор Нотр-Дам готовий до реставрації - вона має початися взимку 18.09.2021

Компанія, яка займається відновленням собору Паризької Богоматері, заявила, що роботи зі зміцнення конструкцій та очищення завершені й тепер можна починати реконструкцію будівлі.
У французькому Нанті палає собор 15-го століття

У французькому Нанті палає собор 15-го століття 18.07.2020

Собор святих Петра і Павла у Нанті, який охопила пожежа, є одним з найбільших кафедральних соборів Франції.
Попри коронавірус: Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі

Попри коронавірус: Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі 27.04.2020

Головний архітектор та інші фахівці побували на будмайданчику в Соборі Паризької Богоматері. Відбудову планують відновити поетапно попри пандемію коронавірусу SARS-Cov-2.
Експерти попереджають, що Нотр-Даму досі загрожує небезпека

Експерти попереджають, що Нотр-Даму досі загрожує небезпека 07.01.2020

Відповідальні за відновлення собору Паризької Богоматері вважають, що наступний етап рятувальних робіт може спричинити руйнування.
Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п'ять років

Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п'ять років 17.07.2019

Французький парламент ухвалив закон, за яким собор Паризької Богоматері планують відбудувати за п'ять років - до Олімпійських ігор. Між тим з обіцяних 850 мільйонів євро пожертв надійшла лише десята частина.

У Нотр-Дамі відбулась перша після пожежі меса

У Нотр-Дамі відбулась перша після пожежі меса 15.06.2019

У соборі Паризької Богоматері відслужили першу після руйнівної пожежі месу, присвячену річниці освячення вівтаря. З міркувань безпеки священники та віряни були вдягнуті у шоломи.
Нотр-Дам після пожежі: перша меса та проблеми з пожертвами

Нотр-Дам після пожежі: перша меса та проблеми з пожертвами 15.06.2019

У соборі Паризької Богоматері відбудеться перша після руйнівної пожежі меса. Тим часом великі благодійники не поспішають надавати гроші на реставрацію.
Робітники на даху Нотр-Даму курили попри заборону

Робітники на даху Нотр-Даму курили попри заборону 24.04.2019

Компанія-підрядник реставрації собору визнала факт куріння своїх робітників під час роботи, але заперечує, що це стало причиною пожежі.
CNN: Слідство встановило місце виникнення пожежі в Нотр-Дамі

CNN: Слідство встановило місце виникнення пожежі в Нотр-Дамі 20.04.2019

Пожежа почалась на даху cобору Паризької Богоматері недалеко від основи шпиля. Коли охоронці виявили пожежу, висота вогню уже сягала трьох метрів.
Нотр-Дам де Парі закриють на кілька років на час відбудови

Нотр-Дам де Парі закриють на кілька років на час відбудови 17.04.2019

Собор Паризької Богоматері щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів. Нині його тимчасово накриють металевим дахом для захисту від атмосферного впливу.
Нотр-Дам де Парі був за крок від повної руйнації - МВС Франції

Нотр-Дам де Парі був за крок від повної руйнації - МВС Франції 17.04.2019

Вирішальними для долі собору стали буквально 15 чи 30 хвилин, повідомив представник МВС Франції. За його словами, небезпека повного руйнування собору Паризької Богоматері була вищою, аніж здавалося раніше.
Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро

Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро 16.04.2019

На відновлення собору Паризької Богоматері жертвують і великі концерни, і приватні особи. Сума пожертв сягнула 600 мільйонів євро.
На відбудову Нотр-Дам де Парі пожертвували вже 360 мільйонів євро

На відбудову Нотр-Дам де Парі пожертвували вже 360 мільйонів євро 16.04.2019

Власники двох великих концернів пообіцяли 300 мільйонів євро на відбудову постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері. Ще 60 мільйонів євро виділять мерія міста та паризький регіон.
Пожежу в Нотр-Дам де Парі повністю ліквідували

Пожежу в Нотр-Дам де Парі повністю ліквідували 16.04.2019

Пожежу, яка зруйнувала значні частини собору Паризької Богоматері, ліквідували. Дві головні вежі собору та фасад вдалося врятувати. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "найгіршого вдалося уникнути".
Пожежники: Башти Нотр-Дам де Парі очевидно вдалось врятувати

Пожежники: Башти Нотр-Дам де Парі очевидно вдалось врятувати 15.04.2019

Пожежники та співробітники собору Паризької Богоматері рятують з охопленої пожежею будівлі статуї та інші твори мистецтва.
Посолка Франції в Україні обурилась через пост українського політтехнолога

Посолка Франції в Україні обурилась через пост українського політтехнолога 15.04.2019

Пост політтехнолога Тараса Березовця щодо зв'язку з перебуванням Володимира Зеленського в Парижі з пожежею у Нотр-Дам де Парі обурив французьку дипломатку.
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