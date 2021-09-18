Нотр-Дам де Парі (Собор Паризької Богоматері - католицький собор у Парижі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нотр-Дам".

Собор Паризької Богоматері (Нотр-дам де Парі) - шедевр готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів. 15 квітня 2019 року в соборі спалахнула пожежа, яка зруйнувала дах будівлі і шпиль собору. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.