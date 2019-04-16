 Нотр-Дам після пожежі: перша меса та проблеми з пожертвами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Нотр-Дам після пожежі: перша меса та проблеми з пожертвами

У соборі Паризької Богоматері відбудеться перша після руйнівної пожежі меса. Тим часом великі благодійники не поспішають надавати гроші на реставрацію.

Під час реставрації собору Паризької Богоматері

Під час реставрації собору Паризької Богоматері

У столиці Франції рівно через два місяці після руйнівної пожежі у всесвітньо відомому соборі Паризької Богоматері у суботу, 15 червня, відбудеться перша меса. Вона пройде у каплиці, що не постраждала від вогню. З міркувань безпеки на службі будуть присутні лише 30 людей, половина з яких священники, передає агенція AFP. Також меса транслюватиметься в прямому ефірі на католицькому телеканалі KTO.

Тим часом триває дискусія щодо майбутнього вигляду собору, зокрема про те, чи повинен собор в результаті реставрації та відновлення набути сучасного, а не історичного вигляду. Французький сенат, а також головний архітектор з реставрації собору Філіп Вільньов виступають за автентичне відновлення шпиля, що згорів. Архітектори з різних країн також вносять свої пропозиції по відновленню Нотр-Дама.

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Пожертви не надходять в обіцяному обсязі

Між тим, як з'ясувалось, великі благодійники не поспішають надавати фінансову допомогу на відбудову собору. З обіцяних 850 мільйонів євро на цей час надійшли лише близько 80 мільйонів євро, повідомили 14 червня у міністерстві культури Франції. При цьому гроші надходять невеликими траншами і здебільшого від пересічних громадян.

З цих коштів виплачується зарплата 150 робітникам, які зараз працюють у соборі, передає агенція AP. "Великі донори не заплатили. Ні цента, - сказав старший прес-секретар Нотр-Даму Андре Фіно. - Вони хочуть знати, на що саме витрачаються їхні гроші і хочуть погодити це, а не просто платити зарплату працівникам".

У соборі ведуться роботи

У соборі ведуться роботи

Одразу після пожежі двоє з-поміж найбагатших людей Франції - президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно та генеральний директор холдингу PPR Франсуа-Анрі Піно - пообіцяли надати на відбудову собору 100 мійльонів та 200 мільйонів євро відповідно. Окрім того родина Беттанкур, якій належить косметичний гігант L'Oreal, пообіцяла 200 мільйонів євро.

Єпископ Мішель Опеті висловив занепокоєння щодо обіцянок, заявивши, що "більша частина цих пожертв ще не надійшла". Своєю чергою міністр культури Франції Франк Рістер повідомив, що дах собору "все ще може обвалитися" та звернув увагу на повільний темп надходження пожертв.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. До гасіння пожежі залучили близько 400 вогнеборців та десятки одиниць спецтехніки.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів.

Дивитись відео 01:18

Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019)

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

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Аудіо й відео до теми

Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019)  

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