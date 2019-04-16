Нотр-Дам після пожежі: перша меса та проблеми з пожертвами

У столиці Франції рівно через два місяці після руйнівної пожежі у всесвітньо відомому соборі Паризької Богоматері у суботу, 15 червня, відбудеться перша меса. Вона пройде у каплиці, що не постраждала від вогню. З міркувань безпеки на службі будуть присутні лише 30 людей, половина з яких священники, передає агенція AFP. Також меса транслюватиметься в прямому ефірі на католицькому телеканалі KTO.

Тим часом триває дискусія щодо майбутнього вигляду собору, зокрема про те, чи повинен собор в результаті реставрації та відновлення набути сучасного, а не історичного вигляду. Французький сенат, а також головний архітектор з реставрації собору Філіп Вільньов виступають за автентичне відновлення шпиля, що згорів. Архітектори з різних країн також вносять свої пропозиції по відновленню Нотр-Дама.

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Пожертви не надходять в обіцяному обсязі

Між тим, як з'ясувалось, великі благодійники не поспішають надавати фінансову допомогу на відбудову собору. З обіцяних 850 мільйонів євро на цей час надійшли лише близько 80 мільйонів євро, повідомили 14 червня у міністерстві культури Франції. При цьому гроші надходять невеликими траншами і здебільшого від пересічних громадян.

З цих коштів виплачується зарплата 150 робітникам, які зараз працюють у соборі, передає агенція AP. "Великі донори не заплатили. Ні цента, - сказав старший прес-секретар Нотр-Даму Андре Фіно. - Вони хочуть знати, на що саме витрачаються їхні гроші і хочуть погодити це, а не просто платити зарплату працівникам".

У соборі ведуться роботи

Одразу після пожежі двоє з-поміж найбагатших людей Франції - президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно та генеральний директор холдингу PPR Франсуа-Анрі Піно - пообіцяли надати на відбудову собору 100 мійльонів та 200 мільйонів євро відповідно. Окрім того родина Беттанкур, якій належить косметичний гігант L'Oreal, пообіцяла 200 мільйонів євро.

Єпископ Мішель Опеті висловив занепокоєння щодо обіцянок, заявивши, що "більша частина цих пожертв ще не надійшла". Своєю чергою міністр культури Франції Франк Рістер повідомив, що дах собору "все ще може обвалитися" та звернув увагу на повільний темп надходження пожертв.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. До гасіння пожежі залучили близько 400 вогнеборців та десятки одиниць спецтехніки.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів.

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