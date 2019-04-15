Нотр-Дам де Парі був за крок від повної руйнації - МВС Франції

Собор Паризької Богоматері унаслідок пожежі перебував за крок від повного руйнування. Про це за підсумками порятунку визначної паризької пам'ятки від вогню повідомив держсекретар французького міністерства внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Пожежники врятували Нотр-Дам, "але ми тепер знаємо, що йшлося про 15 чи 30 хвилин", які відіграли вирішальну роль, пояснив секретар МВС.

Нуньєс висловив найвищу похвалу роботі пожежників під час порятунку собору Паризької Богоматері, повідмоляє видання Spiegel Online. Вогнеборці були "відважні й затяті" і ризикували своїми життями, аби врятувати головну структуру будівлі собору і дві вежі фасаду, зазначив він.

Усередині собору після ліквідації пожежі, 16 квітня 2019 року

Боротьба з полум'ям

Вогонь у будівлі собору Паризької Богоматері спалахнув 15 квітня о 18:50 за місцевим часом на горищі споруди. Ймовірно, вогонь виник унаслідок ремонтних робіт, які там проводилися.

З полум'ям понад вісім годин боролися близько 400 пожежників. Ситуацію ускладнювала неможливість скинути на собор воду з гелікоптерів. Адже це могло спричинити обвалення склепіння і стін пам'ятки.

У процесі боротьби з вогнем 20 пожежників піднялися всередину двох башт фасаду "з велетенським ризиком для їхніх життів, аби гасити вогонь зсередини і врятувати споруду", розповів Лоран Нуньєс.

Пожежники біля Нотр-Дам, 15 квітня 2019 року

Структура собору - стабільна

Після ліквідації пожежі, окрім очевидних втрат, завданих вогнем, експерти виявили "кілька слабких місць" у кладці постраждалого собору, зазначив Нуньєс. Перш за все реставрації потребуватимуть склепіння Нотр-Дам та фронтон північної поперечної нави собору. Загалом структура готичної споруди залишається стабільною. Практично неушкодженими залишилися стіни собору, фасад з двома баштами та трьома готичними вікнами-трояндами.

Нотр-Дам відбудують за п'ять років

Президент Франції Еммануель Макрон у телевізійному зверненні до нації увечері 16 квітня зазначив, що собор має бути відбудований за п'ять років. "Ми відновимо Нотр-Дам ще прекраснішим", - заявив політик.

Президент Франції пообіцяв відновити собор упродовж п'яти років

Меценати Франції і світу пообіцяли надати кошти на реставрацію однієї з головних пам'яток французької столиці. Французький мільярдер Франсуа Анрі Піно, виконавчий директор компанії Kering, що володіє брендами Gucci і Yves Saint Laurent, пообіцяв пожертвувати на відбудову 100 мільйонів євро. Родина французького бізнесмена Бернара Арно і його група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) мають намір виділити 200 мільйонів на відновлення собору. Ще в цілому 200 мільйонів євро пожертвують сім'я Франсуази Бетанкур Майерс і її косметичний гігант L'Oreal. Загалом на реставрацію пам'ятки пообіцяли виділити вже 600 мільйонів євро.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков

