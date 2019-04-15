Нотр-Дам де Парі був за крок від повної руйнації - МВС Франції

Вирішальними для долі собору стали буквально 15 чи 30 хвилин, повідомив представник МВС Франції. За його словами, небезпека повного руйнування собору Паризької Богоматері була вищою, аніж здавалося раніше.
Собор Паризької Богоматері унаслідок пожежі перебував за крок від повного руйнування. Про це за підсумками порятунку визначної паризької пам'ятки від вогню повідомив держсекретар французького міністерства внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Пожежники врятували Нотр-Дам, "але ми тепер знаємо, що йшлося про 15 чи 30 хвилин", які відіграли вирішальну роль, пояснив секретар МВС.
Нуньєс висловив найвищу похвалу роботі пожежників під час порятунку собору Паризької Богоматері, повідмоляє видання Spiegel Online. Вогнеборці були "відважні й затяті" і ризикували своїми життями, аби врятувати головну структуру будівлі собору і дві вежі фасаду, зазначив він.
Боротьба з полум'ям
Вогонь у будівлі собору Паризької Богоматері спалахнув 15 квітня о 18:50 за місцевим часом на горищі споруди. Ймовірно, вогонь виник унаслідок ремонтних робіт, які там проводилися.
З полум'ям понад вісім годин боролися близько 400 пожежників. Ситуацію ускладнювала неможливість скинути на собор воду з гелікоптерів. Адже це могло спричинити обвалення склепіння і стін пам'ятки.
У процесі боротьби з вогнем 20 пожежників піднялися всередину двох башт фасаду "з велетенським ризиком для їхніх життів, аби гасити вогонь зсередини і врятувати споруду", розповів Лоран Нуньєс.
Структура собору - стабільна
Після ліквідації пожежі, окрім очевидних втрат, завданих вогнем, експерти виявили "кілька слабких місць" у кладці постраждалого собору, зазначив Нуньєс. Перш за все реставрації потребуватимуть склепіння Нотр-Дам та фронтон північної поперечної нави собору. Загалом структура готичної споруди залишається стабільною. Практично неушкодженими залишилися стіни собору, фасад з двома баштами та трьома готичними вікнами-трояндами.
Нотр-Дам відбудують за п'ять років
Президент Франції Еммануель Макрон у телевізійному зверненні до нації увечері 16 квітня зазначив, що собор має бути відбудований за п'ять років. "Ми відновимо Нотр-Дам ще прекраснішим", - заявив політик.
Меценати Франції і світу пообіцяли надати кошти на реставрацію однієї з головних пам'яток французької столиці. Французький мільярдер Франсуа Анрі Піно, виконавчий директор компанії Kering, що володіє брендами Gucci і Yves Saint Laurent, пообіцяв пожертвувати на відбудову 100 мільйонів євро. Родина французького бізнесмена Бернара Арно і його група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) мають намір виділити 200 мільйонів на відновлення собору. Ще в цілому 200 мільйонів євро пожертвують сім'я Франсуази Бетанкур Майерс і її косметичний гігант L'Oreal. Загалом на реставрацію пам'ятки пообіцяли виділити вже 600 мільйонів євро.
Пожежа в соборі Паризької Богоматері могла призвести до цілковитого руйнування пам'ятки, однак цьому вдалося запобігти. Які реліквії вдалося врятувати, а що безповоротно поглинула стихія - у матеріалі DW. (16.04.2019)
На відновлення собору Паризької Богоматері жертвують і великі концерни, і приватні особи. Сума пожертв сягнула 600 мільйонів євро. (16.04.2019)