Нові сутички у Гонконгу: поліція застосовує сльозогінний газ

У суботу, 24 серпня, знову сталися сутички між силовиками та протестувальникамина вулицях Гонконгу. Спецпризначенці застосовували сльозогінний газ і кийки, а протестувальники кидали у них каміння, пляшки та бамбукові палиці, повідомляє агенція AFP.

Тисячі демонстрантів, деякі у противогазах, зійшлися у промисловому районі Гонконгу Квун Тонг. Там десятки поліцейських з щитами та кийками заблокували їм прохід. У відповідь, протестувальники, які були на передовій, швидко збудували барикаду та розписали стіни навколишніх будинків образами на адресу поліції.

На марші у Гонконгу зібралися десятки найрадикальніших демонстрантів

Пізніше деякі з демонстрантів почали кидати каміння у силовиків. У відповідь вони застосували сльозогінний газ та кийки. Після цього протестувальники відступили, а деяких з них затримали поліцейські.

Як зазначає агентство, на суботньому марші у Гонконгу зібралися десятки найрадикальніших демонстрантів, яких називають "хоробрі".

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконгу від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, яка триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.