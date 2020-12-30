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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нові Санжари".
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Обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з китайського Уханю завершена. Чи переглянули місцеві мешканці свою поведінку під час зіткнень з правоохоронцями 14 днів тому? Які враження залишилися в евакуйованих? Репортаж DW.
Обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з китайського Уханю завершена. Чи переглянули місцеві мешканці свою поведінку під час зіткнень з правоохоронцями 14 днів тому? Які враження залишилися в евакуйованих? Репортаж DW.
Кабмін Олексія Гончарука пропрацював лише пів року, але роботою прем'єр-міністра незадоволені ані українці, ані президент Володимир Зеленський. Яка політика уряду викликала найбільше нарікань і до чого тут коронавірус?
Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. В інтерв’ю DW вона розказала, в яких умовах живе, що їсть та як працює у звичайній кімнаті в санаторії.
Барикадами і камінням зустріли в Нових Санжарах на Полтавщині автобуси з евакуйованими українцями з китайського Уханю. Але чи заслужено критикують місцевих мешканців? Як маніпуляції в ЗМІ перемогли здоровий глузд і урядову спецоперацію. Репортаж з місця подій.