Нові Санжари

Рік у фотографіях - таким запам'ятався 2020-й (фотогалерея)

Є фотографії, які важко забути: деякі з них ми наводимо тут. І згадуємо таким чином події 2020 року. Пожежі, мітинги і обійми, що запам'ятались, у добірці світлин від DW.