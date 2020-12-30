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Нові Санжари

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нові Санжари".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рік у фотографіях - таким запам'ятався 2020-й (фотогалерея)

Рік у фотографіях - таким запам'ятався 2020-й (фотогалерея) 30.12.2020

Є фотографії, які важко забути: деякі з них ми наводимо тут. І згадуємо таким чином події 2020 року. Пожежі, мітинги і обійми, що запам'ятались, у добірці світлин від DW.
Рік у фотографіях: таким запам'ятався 2020-й

Рік у фотографіях: таким запам'ятався 2020-й 29.12.2020

Є фотографії, які важко забути: деякі з них ми наводимо тут. І згадуємо таким чином події 2020 року. Пожежі, мітинги і обійми, що запам'ятались, у добірці світлин від DW.
Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (відео)

Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (відео) 06.03.2020

Обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з китайського Уханю завершена. Чи переглянули місцеві мешканці свою поведінку під час зіткнень з правоохоронцями 14 днів тому? Які враження залишилися в евакуйованих? Репортаж DW.

Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (05.03.2020) 05.03.2020

Обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з китайського Уханю завершена. Чи переглянули місцеві мешканці свою поведінку під час зіткнень з правоохоронцями 14 днів тому? Які враження залишилися в евакуйованих? Репортаж DW.
В Україні через коронавірус обмежать масові заходи

В Україні через коронавірус обмежать масові заходи 05.03.2020

До цього вдадуться в рамках запроваджуваних протиепідемічних заходів, попередив заступник міністра охорони здоров'я.

Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (04.03.2020) 04.03.2020

Кабмін Олексія Гончарука пропрацював лише пів року, але роботою прем'єр-міністра незадоволені ані українці, ані президент Володимир Зеленський. Яка політика уряду викликала найбільше нарікань і до чого тут коронавірус?

Заворушення у Нових Санжарах: підозри у скоєнні злочинів отримали вже 10 осіб

Заворушення у Нових Санжарах: підозри у скоєнні злочинів отримали вже 10 осіб 03.03.2020

Поліція Полтавщини розслідує вісім кримінальних проваджень, пов'язаних із подіями у Нових Санжарах.
У Нових Санжарах не виявили жодного хворого на коронавірус

У "Нових Санжарах" не виявили жодного хворого на коронавірус 27.02.2020

Серед евакуйованих з Китаю українців та іноземців ніхто не хворий на коронавірус, повідомили в українському МОЗ. Результати тестів персоналу санаторію стануть відомі у п'ятницю.
Заворушення у Нових Санжарах: у поліції спростували інформацію про арешти

Заворушення у Нових Санжарах: у поліції спростували інформацію про арешти 25.02.2020

Суд у Полтаві обирає запобіжний захід двом підозрюваним в участі у заворушеннях у Нових Санжарах, повідомлено про підозру ще п'ятьом особам.

Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео)

Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео) 25.02.2020

Урядовці запевняють, що евакуація до Нових Санжар на Полтавщині була зваженим рішенням. Однак і місцева влада, і громадські активісти упевнені: в усьому винна некомпетентна комунікація урядовців з селянами.

Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах: Про побут, здоров'я та протести

Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах: Про побут, здоров'я та протести 22.02.2020

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю. В інтерв’ю DW вона розповіла, в яких умовах живе і як працює у звичайній кімнаті санаторію.
Скалецька: До інформації МОЗ про коронавірус не дослухалися

Скалецька: До інформації МОЗ про коронавірус не дослухалися 22.02.2020

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю DW заявила, що її відомство проводило багато інформаційних заходів про коронавірус та евакуацію з Уханю, але цю інформацію мало поширювали ЗМІ.

Зоряна Скалецька на карантині у Нових Санжарах: "Це не шоу" (22.02.2020) 22.02.2020

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. В інтерв’ю DW вона розказала, в яких умовах живе, що їсть та як працює у звичайній кімнаті в санаторії.

Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу (21.02.2020) 22.02.2020

Барикадами і камінням зустріли в Нових Санжарах на Полтавщині автобуси з евакуйованими українцями з китайського Уханю. Але чи заслужено критикують місцевих мешканців? Як маніпуляції в ЗМІ перемогли здоровий глузд і урядову спецоперацію. Репортаж з місця подій.

У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах

У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах 22.02.2020

Підозри та адміністративні протоколи готуються пред'явити 24 особам, затриманим під час заворушень у Нових Санжарах, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Нові Санжари після протестів: паніка не минула

Нові Санжари після протестів: паніка не минула 22.02.2020

Протести в Нових Санжарах припинилися, проте паніка нікуди не зникла. DW з'ясовувала настрої місцевих жителів та перевіряла, чи вжито в селищі заходів протиепідеміологічної безпеки.
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