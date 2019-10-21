 Нові протести в Чилі попри перестановки в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Нові протести в Чилі попри перестановки в уряді

У Чилі спалахнули нові протести, незважаючи на заміну президентом Себастьяном Піньєрою третини міністрів в уряді країни та скасування надзвичайного стану.

У центрі Сантьяго палає барикада, 28 жовтня 2019 року

У центрі Сантьяго палає барикада, 28 жовтня 2019 року

У Чилі в понеділок, 28 жовтня, спалахнули нові протести, незважаючи на рішення президента країни Себастьяна Піньєри замінити частину міністрів свого уряду та скасувати надзвичайний стан у країні. Тисячі протестувальників зібралися в центрі столиці країни Сантьяго, а одна група демонстрантів підпалила торговельний центр. У сутичках з мітингарями правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети, повідомляє агентство AFP.

Під тиском протестувальників Піньєра змінив вісьмох з 24 міністрів, призначивши на посади молодших урядовців центристських поглядів. Звільнені міністри мали понад 60 років, тоді як їхні наступники молодші за 50 років.

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Антиурядова акція протесту в столиці Чилі Сантьяго 25 жовтня стала найбільшою від початку демонстрацій. Президент країни запевнив, що почув демонстрантів. (26.10.2019)

Протести у столиці Чилі Сантьяго почалися через підвищення вартості проїзду в метро. Демонстранти пошкодили майже всі станції метрополітену, його рух в місті припинений. (19.10.2019)

"Чилі вже не є тою ж країною, що пару тижнів тому. Чилі змінилося, й уряд повинен також змінитися", - заявив Піньєра під час приведення до присяги нових міністрів, цитує агентство dpa.

Нагадаємо, протести спалахнули 18 жовтня через заплановане підвищення тарифів на проїзд у метро в Сантьяго, але демонстранти вимагали вирішення й інших економічних та соціальних проблем у країні. Після початку виступів уряд одразу скасував заплановане підвищення тарифів на проїзд, а також анонсував заходи з покращення соціальних стандартів. Утім, це не зупинило протести, які почасти набули насильницького характеру, було зафіксовано чимало випадків мародерства. Внаслідок сутичок протестувальників із поліцією та пожеж загинули щонайменше 20 людей, 1132 отримали травми. Наприкінці минулого тижня в країні на протести вийшли понад мільйон людей.

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